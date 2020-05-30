سكرتير عام محافظة بورسعيد يتابع العمل بمحطة صرف صحى والميناء الجديد.. صور

بورسعيد – السيد فلاح - محمد فرج

تفقد اللواء يوسف الشاهد، سكرتير عام محافظة بورسعيد، أعمال إنشاء محطة الصرف الصحى الجديدة بحى الضواحى، والتى تساهم فى تخفيف معدلات الضغط الموجودة على المحطات الحالية، وتخدم أحياء الزهور والضواحى، مشددًا على الاهتمام بالدقة والكفاءة فى العمل فى هذه المشروعات والتى تخدم أكثر الأحياء كثافة سكنية، تتفيذًا لتوجيهات اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بالمتابعة المستمرة للمشروعات القومية والخدمية التى تتم بنطاق حى الضواحى.

كما تم المرور علي مشروع إنشاء ميناء بورسعيد البري واستعرض السكرتير العام آخر تطورات العملية الإنشائية للموقف الجديد، مؤكدًا على ضرورة تنفيذ الأعمال بشكل حضارى وجمالى ليكون واجهة بورسعيد أمام الزائرين.

من ناحية أخرى غادر محافظة بورسعيد، اليوم السبت، 276 مواطنًا من المصريين العائدين من دولة الإمارات بعد انتهاء فترة الحجر الصحي بالمدينة الشبابية وإتمام توقيع الكشف الطبى عليهم والتأكد من سلامتهم الصحية وذلك بعد عودتهم عالقين من الإمارات. وأشرف علي أعمال مغادرة المجموعة اللواء محمد عامر، المستشار الفني للمحافظة ومسئولي مديرية الشباب والرياضة.

وأنهت إدارة المدينة الشبابية ببورسعيد المخصص للحجر الصحي إجراءات الرحيل وتمت المغادرة في مجموعات، وذلك بعد توقيع الكشف الطبى الأخير عليهم.

وكان اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، قد أصدر توجيهاته فور وصول العالقين بتوفير كافة سبل الراحة والواجبات الغذائية بشكل دائم لنزلاء المدينة وتشكيل طاقم من الأطباء وهيئة التمريض لمتابعة الحالة الصحية للنزلاء بشكل يومي طوال فترة إقامتهم.

وتم التنسيق بين محافظة بورسعيد ووزارتي الصحة والشباب والرياضة في استقبال بعثة العالقين منذ وصولها إلي مطار القاهرة وحتي الانتهاء من عملية التسكين بالمدينة الشبابية علي شاطئ البحر.











































