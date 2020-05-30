سبيس إكس وناسا تحاولان مجددا إرسال رائدى فضاء إلى المحطة الدولية من فلوريدا

رويترز

تستعد شركة سبيس إكس الخاصة للصواريخ المملوكة للملياردير إيلون ماسك، لتكرار محاولة إرسال رائدى فضاء أمريكيين إلى محطة الفضاء الدولية، اليوم السبت، من فلوريدا، فى مهمة ستكون الأولى لإرسال رواد من إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) انطلاقا من أراض أمريكية منذ تسع سنوات.

وألغيت محاولة الإطلاق الأولى للبعثة، يوم الأربعاء، قبل أقل من 17 دقيقة على انتهاء العد التنازلى للانطلاق بسبب الطقس العاصف حول مركز كينيدى للفضاء فى كيب كانافيرال.

وتشير توقعات الأرصاد اليوم السبت، إلى طقس غير مستقر أيضا، ويعتزم مديرو المهمة اتخاذ قرار مبكر بشأن مخاطر الطقس بهدف تجنب إرهاق الطاقم مرة أخرى بارتداء الملابس المخصصة وتجهيزات الإطلاق التى تستمر يوما كاملا.

وإذا لم يتسبب الطقس أو أى مشكلات أخرى عرضية فى عرقلة الإطلاق فمن المقرر أن ينطلق الصاروخ فالكون 9 التابع لسبيس إكس فى الساعة 0322 مساء بتوقيت الساحل الشرقى للولايات المتحدة لينقل رائدى الفضاء دوج هيرلى وبوب بنكين إلى محطة الفضاء الدولية فى رحلة مدتها 19 ساعة.

وسيستقل رائدا الفضاء كبسولة الفضاء المصممة حديثا كرو دراجون فى أول رحلاتها المأهولة إلى المدار.

ومنصة الإطلاق هى نفسها التى استخدمت لإطلاق آخر مكوك فضاء ترسله ناسا بقيادة هيرلى فى 2011. ومنذ ذلك الحين يسافر رواد الفضاء التابعون لناسا على متن مركبة الفضاء الروسية سويوز.

وبالنسبة للملياردير إيلون ماسك، يمثل الإطلاق إنجازا آخر للصواريخ القابلة لإعادة الاستخدام التى تصنعها شركته وتهدف لجعل رحلات الفضاء أكثر تكرارا وأقل تكلفة، وستكون تلك هى المرة الأولى التى يجرى خلالها نقل أمريكيين إلى المدار باستخدام مركبات فضاء تجارية تملكها وتديرها شركة خاصة وليس ناسا.