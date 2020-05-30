اليوم السابع
Ads
السبت، 30 مايو 2020 10:04 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

زوج بدعوى نشوز: زوجتى استغلت غيابى عن المنزل وتعدت على والدتى بالضرب المبرح

السبت، 30 مايو 2020 09:00 ص
زوج بدعوى نشوز: زوجتى استغلت غيابى عن المنزل وتعدت على والدتى بالضرب المبرح خلافات زوجية_أرشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أقام زوج دعوى نشوز، أمام مجمع محاكم الأسرة بالقاهرة الجديدة، ادعى فيها خروج زوجته عن طاعته، واتهمها بالتعدى على والدته بالضرب والمبرح أثناء غيابه بالعمل بسبب ميزانية المنزل، وفقا للتقارير الطبيبة، ليؤكد:"13 سنة زواج تحملت فيهم إساءات زوجتى، وسطوها على راتبى، وتحكمها بالمنزل، لتنتهى حياتى الزوجية معها بعد أن تسببت بدخول والدتى للمستشفى بحالة حرجة".

وأضاف الزوج "أ.أ.م"، البالغ من العمر 44 عاما أثناء جلسات القضية: "بحكم عملى خارج القاهرة كنت أغيب عن المنزل فترات كثيرة، وأترك والدتى المسنة برفقتها، لتعتاد التعدى عليها بالضرب ولكن والدتى أخفت على ما كانت تفعله بها خوفا على حدوث خلافات بيننا، وحرمانى من أطفالى، بعد تهديدات زوجتى لها".

وأكمل الزوج:"علاقتها بأهلها انقطعت بسبب عصبيتها وتصرفاتها، بعد أن أصرت على تحديد مواعيد لزيارتهم لها، لاكتشف بعد سنوات من زواجى ما قامت به فى حق والدتى، بعد أن أصابتها بجروح وكسر ونقلت على المستشفى فى حالة حرجة، مما دفعنى لتحرير بلاغ ضدها، لتشتعل الخلافات بيننا، فى محاولة من أهلها بإقناعى عن التنازل عن القضية، وملاحقتى بالتهديد والوعيد".

وأكمل: "لم أجد حل غير دعوى النشوز، لإثبات خروجها عن طاعتي، بعد أن داومت على افتعال الخلافات، بسبب طمعها فى التحكم فى كل تصرفاتي، رغم محاولتى تفادى غضبها، حتى لا أتعرض للإهانات أمام أطفالي".

يذكر أن القانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز، وذلك إذا امتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوما، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.


محكمه الاسره

خلافات اسريه

العنف ضد الازواج

اخبار الحوادث

اخبار عاجله

اخبار مصريه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

امرأة تطالب محكمة الأسرة بإلزام زوجها بدفع نصف مليون جنيه متجمد نفقات عن 4 سنوات

الجمعة، 29 مايو 2020 08:00 ص

مفيش خروج.. أول دعوى ضد زوجة لمنعها من السفر أو التنقل بالطفلة خارج مسكن الحضانة.. الزوج يؤكد السفر بدون إذن كتابى يسقط الحضانة.. وقانون الأحوال الشخصية يضع شرطا ألا تتنقل الحاضنة بالطفل إلا بعد إذن من الأب

الخميس، 28 مايو 2020 05:00 م

سيدة تقيم دعوي حبس ضد زوجها وتتهمه بتبديد منقولاتها بعد 14 سنة زواج

الخميس، 28 مايو 2020 12:36 م

زوجة تطالب محكمة الأسرة بمتجمد نفقات 14 شهر: هجرني وأولادي بسبب مرضي

الخميس، 28 مايو 2020 04:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أسعار الذهب ترتفع 5 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 765 جنيها للجرام

أسعار الذهب ترتفع 5 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 765 جنيها للجرام

الأرصاد تحذر: موجة حارة من الإثنين حتى الأربعاء والحرارة تصل لـ 40 درجة

الأرصاد تحذر: موجة حارة من الإثنين حتى الأربعاء والحرارة تصل لـ 40 درجة

مقتل شخص بعد إطلاق نار من سيارة مدنية على متظاهرين فى ديترويت الأمريكية

مقتل شخص بعد إطلاق نار من سيارة مدنية على متظاهرين فى ديترويت الأمريكية

علماء صينيون يؤكدون فعالية لقاح جديد لكورونا بنسبة 99 %

علماء صينيون يؤكدون فعالية لقاح جديد لكورونا بنسبة 99 %

لطلاب الثانوية العامة.. كيف تحقق التفوق بامتحانات آخر العام فى 8 خطوات

لطلاب الثانوية العامة.. كيف تحقق التفوق بامتحانات آخر العام فى 8 خطوات

عودة استخراج وثائق الأحوال المدنية والجوازات وتراخيص المرور.. الاثنين

عودة استخراج وثائق الأحوال المدنية والجوازات وتراخيص المرور.. الاثنين

اليوم.. عودة حظر التجوال من الثامنة مساءً حتى السادسة صباحاً

اليوم.. عودة حظر التجوال من الثامنة مساءً حتى السادسة صباحاً

استئناف تشغيل خطوط المترو اليوم من 6 صباحًا حتى 8 مساءً بعد إيقاف 6 أيام

استئناف تشغيل خطوط المترو اليوم من 6 صباحًا حتى 8 مساءً بعد إيقاف 6 أيام

"يا أم نيازى ضبش حرامى".. تعرف على أشهر إفيهات الفنان الراحل حسن حسنى

"يا أم نيازى ضبش حرامى".. تعرف على أشهر إفيهات الفنان الراحل حسن حسنى

التعليم: منع أى تزاحم بلجان امتحان الثانوية العامة والدبلومات للوقاية من كورونا

التعليم: منع أى تزاحم بلجان امتحان الثانوية العامة والدبلومات للوقاية من كورونا

اليوم.. منع التردد على مستشفيات ووحدات وزارة الصحة بدون كمامة

اليوم.. منع التردد على مستشفيات ووحدات وزارة الصحة بدون كمامة

انتهاء اليوم الـ66 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

انتهاء اليوم الـ66 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة