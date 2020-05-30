زوج بدعوى نشوز: زوجتى استغلت غيابى عن المنزل وتعدت على والدتى بالضرب المبرح

كتبت أسماء شلبى

أقام زوج دعوى نشوز، أمام مجمع محاكم الأسرة بالقاهرة الجديدة، ادعى فيها خروج زوجته عن طاعته، واتهمها بالتعدى على والدته بالضرب والمبرح أثناء غيابه بالعمل بسبب ميزانية المنزل، وفقا للتقارير الطبيبة، ليؤكد:"13 سنة زواج تحملت فيهم إساءات زوجتى، وسطوها على راتبى، وتحكمها بالمنزل، لتنتهى حياتى الزوجية معها بعد أن تسببت بدخول والدتى للمستشفى بحالة حرجة".

وأضاف الزوج "أ.أ.م"، البالغ من العمر 44 عاما أثناء جلسات القضية: "بحكم عملى خارج القاهرة كنت أغيب عن المنزل فترات كثيرة، وأترك والدتى المسنة برفقتها، لتعتاد التعدى عليها بالضرب ولكن والدتى أخفت على ما كانت تفعله بها خوفا على حدوث خلافات بيننا، وحرمانى من أطفالى، بعد تهديدات زوجتى لها".

وأكمل الزوج:"علاقتها بأهلها انقطعت بسبب عصبيتها وتصرفاتها، بعد أن أصرت على تحديد مواعيد لزيارتهم لها، لاكتشف بعد سنوات من زواجى ما قامت به فى حق والدتى، بعد أن أصابتها بجروح وكسر ونقلت على المستشفى فى حالة حرجة، مما دفعنى لتحرير بلاغ ضدها، لتشتعل الخلافات بيننا، فى محاولة من أهلها بإقناعى عن التنازل عن القضية، وملاحقتى بالتهديد والوعيد".

وأكمل: "لم أجد حل غير دعوى النشوز، لإثبات خروجها عن طاعتي، بعد أن داومت على افتعال الخلافات، بسبب طمعها فى التحكم فى كل تصرفاتي، رغم محاولتى تفادى غضبها، حتى لا أتعرض للإهانات أمام أطفالي".

يذكر أن القانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز، وذلك إذا امتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوما، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.