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زلزال بقوة 5.5 يضرب سواحل الفلبين

السبت، 30 مايو 2020 07:44 م
زلزال بقوة 5.5 يضرب سواحل الفلبين مقياس ريختر
مانيلا أ ش أ

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وقعت هزة أرضية بقوة 5.5 على مقياس ريختر، اليوم السبت، قبالة سواحل الفلبين، وذكرت هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية أن الزلزال وقع على بعد 199 كم جنوب شرق مقاطعة سارانجانى وعلى عمق 41.9 كيلومترا.

ولم ترد بيانات عن وقوع أضرار أو وفيات، يشار إلى أن الفلبين تقع فى منطقة تعرف باسم "حلقة النار" فى المحيط الهادى حيث يحدث نحو 90% من الزلازل فى العالم.

وكان آخر زلزال كبير ضرب البلاد قد بلغت قوته 7.1 درجات على مقياس ريختر، ولقى خلاله أكثر من 220 شخصا حتفهم فى وسط الفلبين فى أكتوبر 2013.

وفى يوليو 1990 لقى أكثر من 2400 شخص حتفهم فى جزيرة لوزون شمالى البلاد عقب زلزال بلغت قوته 7.8 درجات على مقياس ريختر، وهو أحد أشد الزلازل التى ضربت البلاد على الإطلاق.

 


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