اليوم السابع
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رفع 722 حالة إشغال فى محيط المستشفيات والشوارع بطنطا

السبت، 30 مايو 2020 03:16 م
رفع 722 حالة إشغال فى محيط المستشفيات والشوارع بطنطا اللواء محمود حمزه مدير امن الغربية
الغربية - عادل ضرة

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شنت قسم شرطه المرافق بمديريه امن الغربية  برئاسة العميد وسيم قنديل  حملة مرافق مكبرة بشوارع مدينة طنطا، لرفع الإشغالات، بتوجيهات اللواء محمود حمزه مدير أمن الغربية، اسفرت عن  رفع 722حالة إشغالات من فروشات الباعه الجائلين فى محيط المستشفيات العامة والجامعية بالمدينة، وأيضا رفع اشغالات المحلات وتحرير محاضر للمخالفين.

وكان قسم شرطه المرافق بمديريه امن الغربية  برئاسة العميد وسيم قنديل قد شن   حملة مرافق مكبرة بمركز ومدينة كفر الزيات،  لمتابعه التزام المواطنين وأصحاب المحلات التجارية بتطبيق قرار حظر التجوال، بتوجيهات اللواء محمود حمزه مدير أمن الغربية، اسفرت عن  ضبط وتشميع معرض سيارات واستوديو تصوير لمخالفتهم قرار  الحظر.

وكانت  الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية قد القت  القبض على عدد كبير من الشباب لخرقهم قرار حظر التجوال أثناء تواجدهم داخل مقهى "غرزة" بجوار مقابر قرية محلة أبو علي مركز المحلة، وتم اقتيادهم لمركز شرطة المحلة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

كانت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة المحلة قد تلقت بلاغا من الأهالي بقيام صاحب مقهى "غرزة" بدون ترخيص بالقرب من مقابر قرية محلة ابو علي بخرق قرار الحظر وفتحها واستقبال الشباب، علي الفور تم الدفع بقوه أمنية من المركز بقيادة العميد محمود كشك مأمور مركز المحلة، والرائد عمر أبو بكر رئيس مباحث المركز تحت إشراف اللواء محمود حمزه مدير أمن الغربية، وتم مداهمة الغرزة وضبط عدد كبير من الشباب بداخلها وتم القبض عليهم واقتيادهم للمركز لمخالفتهم قرار الحظر، وتم تشميع الغرزة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

وكان الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، قد اعلن عن غلق وتشميع 16 محل بمدينة طنطا وقريه بلتاج التابعة لمركز قطور ومدينة المحله ومدينة سمنود لمخالفتها قرار مجلس الوزراء ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

 


اخبارعاجله

مدير امن الغربية

شرطة المرافق

طنطا

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