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"رغم تحذيرات كورونا".. زحام على حجز تذاكر القطارات بمحطة كوم أمبو بأسوان.. صور

السبت، 30 مايو 2020 06:17 م
"رغم تحذيرات كورونا".. زحام على حجز تذاكر القطارات بمحطة كوم أمبو بأسوان.. صور
أسوان - عبد الله صلاح

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شهدت مدينة كوم أمبو بمحافظة أسوان، اليوم السبت، تجمع عدد كبير من المواطنين أمام مكتب حجز تذاكر قطارات السكة الحديد بمحطة قطار كوم أمبو، وذلك بعد استئناف حركة القطارات للقاهرة والعكس بدءا من اليوم السبت.

 

وأكد أهالى مدينة كوم أمبو لـ"اليوم السابع"، أن هذا المشهد ظهر مع استئناف حركة قطارات السكة الحديد ورغبة عدد كبير من المواطنين فى السفر من مدينة كوم أمبو إلى القاهرة بعد انتهاء أجازة عيد الفطر المبارك عبر قطارات السكة الحديد وهو ما أدى إلى تكدس عدد كبير من الراغبين فى السفر أمام شباك التذاكر بالمحطة.

 

وأضاف الأهالى، أن محطة قطار كوم أمبو رغم تطويرها من فترة قريبة إلا أن هناك منفذ واحد فقط مخصص لحجز التذاكر وهو ما يؤدى إلى تكدس المواطنين بالشكل الزائد عن الحد خاصة أن كوم أمبو من المراكز الأكبر كثافة سكانية فى محافظة أسوان.

 

وأوضحوا بأن هذه الزحام لا تتناسب مع الحالة التى تشهدها مصر حاليا فى ظل تحذيرات الحكومة من انتشار فيروس كورونا المستجد وضرورة اتخاذ الإجراءات الاحنرازية والتدابير اللازمة للوقاية من انتشار المرض، خاصة أن معظم المتجمعين بمحطة القطار لا يرتدون كمامة أو يراعوا البعد المطلوب بين شخص وآخر.

زحام على حجز تذاكر القطارات (1)
 
زحام على حجز تذاكر القطارات (2)
 
زحام على حجز تذاكر القطارات (3)
 
زحام على حجز تذاكر القطارات (4)
 
زحام على حجز تذاكر القطارات (5)

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