اليوم السابع
Ads
السبت، 30 مايو 2020 02:39 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

رئيس كهرباء جنوب الدلتا" يشكر العاملين بعد تحقيق إنجازات رغم أزمة كورونا

السبت، 30 مايو 2020 02:18 م
رئيس كهرباء جنوب الدلتا" يشكر العاملين بعد تحقيق إنجازات رغم أزمة كورونا المهندس محمد عبد الحكم رئيس شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء
كتبت رحمة رمضان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

توجه المهندس محمد عبد الحكم رئيس شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء بالشكر من خلال فيديو له عبر الصفحة الرسمية للشركة على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، لجميع العاملين بالشركة فى كافة القطاعات على الاستمرار فى تقديم الخدمات للعملاء بانتظام و بأعلى كفاءة رغم الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد بسبب فيروس كورونا.

وأضاف عبد الحكم ، أن الشركة تمكنت من تحقيق العديد من الإنجازات والنجاحات على الرغم من الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد بسبب فيروس كورونا ، داعيا العاملين بالشركة لعمل المزيد من الجهد والعمل لتحقيق مستهدفات الشركة وازدهارها .

و دعا عبد الحكم جميع العاملين بكافة القطاعات بضرورة اتخاذ جميع الاجراءات الاحترازية المعلنة لمواجهه انتشار فيروس كورونا المستجد داعيا المولى عز وجل برفع الوباء والبلاء عن جموع الشعب المصرى.

وكان المهندس محمد  عبد الحكم رئيس مجلس ادارة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء وافق على  صرف حافز جهود غير عاديه لجميع المحصلين بالشركة تقديرا  للجهد المبذول والعمل لأوقات متأخرة وتحفيزا لهم لرفع معدلات الأداء وزيادة نسب التحصيل بالشركة فى ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، أنه سيتم صرف حافز بقيمة 100 جنيه لكل من حقق نسبة تحصيل أقل من 70% ، و 250 جنيه لكل من حقق نسبة تحصيل ما بين 70 إلى 80% ، ومن يزيد عن 80% وحتى 90% يحصل على حافز 350 جنيه.

وأشارت شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء ، إلى أن أى محصل ينجح فى تحقيق نسب تحصيل أكثر من 90% يحصل على حافز 400 جنيه.


الكهرباء

الطاقة المتجددة

كورونا

كهرباء جنوب الدلتا

شركات توزيع الكهرباء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أمير مرتضى: لافتة القرن ستعود على أسوار الزمالك.. وحذفنا شعار الكاف

أمير مرتضى: لافتة القرن ستعود على أسوار الزمالك.. وحذفنا شعار الكاف

الشرطة تظهر العين الحمراء تجاه المخالفين لإجراءات مجابهة كورونا.. الداخلية: إجراءات حازمة تجاه سائقى الأجرة حال وجود راكب بدون كمامة.. وضبط 141 ألف شخص اخترقوا الحظر وغلق 77 مقهى و8 آلاف مطعم ومحل مخالف

الشرطة تظهر العين الحمراء تجاه المخالفين لإجراءات مجابهة كورونا.. الداخلية: إجراءات حازمة تجاه سائقى الأجرة حال وجود راكب بدون كمامة.. وضبط 141 ألف شخص اخترقوا الحظر وغلق 77 مقهى و8 آلاف مطعم ومحل مخالف

الداخلية تضبط 4 آلاف قطعة سلاح بينها جرينوف ورشاشات

الداخلية تضبط 4 آلاف قطعة سلاح بينها جرينوف ورشاشات

الداخلية: اتخاذ الإجراءات تجاه سائقى الأجرة حال وجود راكب بدون كمامة

الداخلية: اتخاذ الإجراءات تجاه سائقى الأجرة حال وجود راكب بدون كمامة

استبعاد التامفلو والإبقاء على الكلوروكين أبرز ملامح برتوكول علاج كورونا

استبعاد التامفلو والإبقاء على الكلوروكين أبرز ملامح برتوكول علاج كورونا

من اليوم ولمدة 15 يوما ..حظر التجوال يبدأ من 8 مساء وغلق المحال فى الـ 5

من اليوم ولمدة 15 يوما ..حظر التجوال يبدأ من 8 مساء وغلق المحال فى الـ 5

تعرف على طريقة العزل المنزلي لتحمي نفسك وأسرتك.. فيديو

تعرف على طريقة العزل المنزلي لتحمي نفسك وأسرتك.. فيديو

بالاسم ورقم الجلوس ..نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية بنسبة نجاح 99.8%

بالاسم ورقم الجلوس ..نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية بنسبة نجاح 99.8%

جمارك السيارات بالسويس تفرج عن 250 سيارة بقيمة 48 مليون جنيه خلال إبريل

جمارك السيارات بالسويس تفرج عن 250 سيارة بقيمة 48 مليون جنيه خلال إبريل

تقرير الصحة النفسية عن مكالمات كورونا يكشف: 50% منها من محافظة القاهرة.. والسيدات الأكثر احتياجا للدعم النفسى بنسبة 60%.. القلق والاكتئاب يسيطران على المتصلين.. و34% استعلموا عن الخدمات النفسية و65% طلبوها

تقرير الصحة النفسية عن مكالمات كورونا يكشف: 50% منها من محافظة القاهرة.. والسيدات الأكثر احتياجا للدعم النفسى بنسبة 60%.. القلق والاكتئاب يسيطران على المتصلين.. و34% استعلموا عن الخدمات النفسية و65% طلبوها

البنوك تبدأ غدا مواعيد العمل الجديدة من 9:30 صباحًا لـ3 عصرًا

البنوك تبدأ غدا مواعيد العمل الجديدة من 9:30 صباحًا لـ3 عصرًا

الإسكان تعلن أسماء الفائزين بوحدات الإعلان الـ 12 بمشروع الإسكان الاجتماعى

الإسكان تعلن أسماء الفائزين بوحدات الإعلان الـ 12 بمشروع الإسكان الاجتماعى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة