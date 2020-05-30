رئيس كهرباء جنوب الدلتا" يشكر العاملين بعد تحقيق إنجازات رغم أزمة كورونا

كتبت رحمة رمضان

توجه المهندس محمد عبد الحكم رئيس شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء بالشكر من خلال فيديو له عبر الصفحة الرسمية للشركة على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، لجميع العاملين بالشركة فى كافة القطاعات على الاستمرار فى تقديم الخدمات للعملاء بانتظام و بأعلى كفاءة رغم الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد بسبب فيروس كورونا.

وأضاف عبد الحكم ، أن الشركة تمكنت من تحقيق العديد من الإنجازات والنجاحات على الرغم من الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد بسبب فيروس كورونا ، داعيا العاملين بالشركة لعمل المزيد من الجهد والعمل لتحقيق مستهدفات الشركة وازدهارها .

و دعا عبد الحكم جميع العاملين بكافة القطاعات بضرورة اتخاذ جميع الاجراءات الاحترازية المعلنة لمواجهه انتشار فيروس كورونا المستجد داعيا المولى عز وجل برفع الوباء والبلاء عن جموع الشعب المصرى.

وكان المهندس محمد عبد الحكم رئيس مجلس ادارة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء وافق على صرف حافز جهود غير عاديه لجميع المحصلين بالشركة تقديرا للجهد المبذول والعمل لأوقات متأخرة وتحفيزا لهم لرفع معدلات الأداء وزيادة نسب التحصيل بالشركة فى ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، أنه سيتم صرف حافز بقيمة 100 جنيه لكل من حقق نسبة تحصيل أقل من 70% ، و 250 جنيه لكل من حقق نسبة تحصيل ما بين 70 إلى 80% ، ومن يزيد عن 80% وحتى 90% يحصل على حافز 350 جنيه.

وأشارت شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء ، إلى أن أى محصل ينجح فى تحقيق نسب تحصيل أكثر من 90% يحصل على حافز 400 جنيه.