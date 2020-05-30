رئيس جامعة حلوان: إعلان نتائج الرسائل البحثية قبل منتصف يوليو المقبل

كتب محمد صبحى

قال الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، إن الجامعة ستعمل بكل قوة في سبيل تقييم الرسائل البحثية لطلاب فرق النقل بمختلف الكليات ، بداية من استلامها حيث سيتم إحالتها للرصد والتقييم وذلك بهدف إعلان النتائج للطلاب، مؤكدا الانتهاء من إعلان نتائج الرسائل البحثية بديل امتحانات الفصل الدراسى الثانى لفرق النقل في منتصف شهر يوليو المقبل، موضحا أن النتائج ستكون ناجح وراسب فقط دون إعلان درجات تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات.

وأشار الدكتور ماجد نجم في تصريح لـ" اليوم السابع" إلى أن الجامعة سبق واعتمدت الجدول الزمنى لامتحانات الفصل الدراسى الثانى لطلاب فرق النقل من حيث مواعيد تقديم الرسائل البحثية والمشروع البحثى للجامعة ومن المقرر أن تستقبل الجامعة الأبحاث من 31 مايو وحتى 21 يونيه المقبل.

وكان الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، قال إن جامعة حلوان تضم 23 كلية ومعهدا، موضحا أنه تم حسم طريقة إجراء امتحانات الفصل الدراسى الثانى لفرق النقل على مستوى أغلب الكليات حيث تقرر إجراءها من خلال تقديم الرسائل البحثية وليس الاختبار الإلكترونى بدائل الامتحانات وفقا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات.

وأضاف الدكتور ماجد نجم أن مجلس الجامعة قرر إمكانية إشراك أكثر من طالب في البحث، حيث يمكن تقديم البحث فردى، أو إعداده من خلال فريق بحثى يضم من 3 لـ 5 طلاب على مستوى كل مادة، بحيث يكون العدد محدود مع إتاحة أن يساعد كل طالب زملائه.

وكان مجلس جامعة حلوان وافق على أن تقوم كل كلية عضو هيئة التدريس، بالتواصل مع الطلاب لتوضيح طريقة إرسال الأبحاث عبر البريد الإلكتروني، سواء من خلال قيام الكلية عضو هيئة التدريس، بإنشاء بريد إلكتروني لهذا الغرض، أو إنشاء بريد إلكتروني مؤسسي موقع إلكتروني مؤمن، من خلال مركز الحساب العلمي بالجامعة في حالة الأعداد الكبيرة، و تقوم الكلية/ الأقسام العلمية/ البرامج، بإعلان إطار استرشادى لتعريف الطلاب بالخطوات الإجرائية لعمل المشروع البحثي وكيفية إنجازه.