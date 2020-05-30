رئيس جامعة المنيا: ملتزمون بقرارات مجلس الوزراء.. والكمامة إجبارى

المنيا - حسن عبد الغفار

أكد الدكتور مصطفى عبد النبى رئيس جامعة المنيا ، أن الجامعة ملتزمة بقرارات رئاسة مجلس الوزراء ، وتتابع تنفيذها ؛ سواء من خلال أعمال التعقيم والتطهير داخل المنشآت الجامعية ، أو بشأن التزام العاملين أو المترددين على الجامعة بارتداء الكمامات بشكل إجبارى فى مقار العمل وبوسائل النقل بها ، فضلاً عن مراعاة المسافات والتباعد بينهم ، وذلك فى أول يوم عمل الأحد المقبل .

وأشار عبد النبى، إلى أن الجامعة مستمرة فى تكثيف نشر الوعى لدى العاملين بخطورة وتجنب الاختلاط، والتجمعات، والتلامس، والغسيل والتعقيم لليدين، سعياً للحد من انتشار الفيروس بالمجتمع الجامعى وسلامة العاملين به.

تأتى هذه الإجراءات تنفيذاً لخطة التعايش مع أزمة كورونا التى كلفت بها المؤسسات الحكومية والتى تتضمن القواعد العامة والمعايير الإلزامية التى سيكون على الموظفين والعاملين الالتزام بها .

يذكر أن الجامعة استئناف النشاط والعمل بالمنشآتها الجامعية، فى ضوء قرارات رئاسة مجلس الوزراء، فيما يتعلق بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدى لانتشار فيروس كورونا المستجد وذلك غدا 30 مايو ولمدة 15 يوماً.

وكان قد غادر أكثر من 1000 مواطن من أبناء مصر العائدين من الخارج من مختلف المحافظات المصرية، والقادمين على 7 رحلات جوية، من دولة الإمارات العربية ، المدن الجامعية لجامعة المنيا، متجهين إلى أهاليهم وأسرهم ومقار إقامتهم ، وذلك بعد أن قضوا بها فترة العزل الصحي؛ للاطمئنان عليهم ، والتأكد من سلامتهم، وعدم إصابتهم بعدوى فيروس كورونا المُسْتَجد ، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والجهود التى تبذلها الدولة لإعادة أبنائها العالقين بالخارج والراغبين العودة إلى وطنهم، وفى إطار التنسيق المستمر والدائم بين جامعة المنيا وكافة الجهات والوزارات الحكومية المعنية ؛ لتوفير كافة سبل الإعاشة والإقامة والرعاية الصحية لهم طوال فترة العزل .