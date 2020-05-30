اليوم السابع
Ads
السبت، 30 مايو 2020 11:56 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

رئيس جامعة المنيا: ملتزمون بقرارات مجلس الوزراء.. والكمامة إجبارى

السبت، 30 مايو 2020 10:56 ص
رئيس جامعة المنيا: ملتزمون بقرارات مجلس الوزراء.. والكمامة إجبارى جامعة المنيا - أرشيفية
المنيا - حسن عبد الغفار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الدكتور مصطفى عبد النبى رئيس جامعة المنيا ، أن الجامعة ملتزمة بقرارات رئاسة مجلس الوزراء ، وتتابع تنفيذها ؛ سواء من خلال أعمال التعقيم والتطهير داخل المنشآت الجامعية ، أو بشأن التزام العاملين أو المترددين على الجامعة بارتداء الكمامات بشكل إجبارى فى مقار العمل وبوسائل النقل بها ، فضلاً عن مراعاة المسافات والتباعد بينهم ، وذلك فى أول يوم عمل الأحد المقبل .

وأشار عبد النبى، إلى أن الجامعة مستمرة فى تكثيف نشر الوعى لدى العاملين بخطورة وتجنب الاختلاط، والتجمعات، والتلامس، والغسيل والتعقيم لليدين، سعياً للحد من انتشار الفيروس بالمجتمع الجامعى وسلامة العاملين به.

تأتى هذه الإجراءات تنفيذاً لخطة التعايش مع أزمة كورونا التى كلفت بها المؤسسات الحكومية والتى تتضمن القواعد العامة والمعايير الإلزامية التى سيكون على الموظفين والعاملين الالتزام بها .

يذكر أن الجامعة استئناف النشاط والعمل بالمنشآتها الجامعية، فى ضوء قرارات رئاسة مجلس الوزراء، فيما يتعلق بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدى لانتشار فيروس كورونا المستجد وذلك غدا 30 مايو ولمدة 15 يوماً.

وكان قد غادر أكثر من 1000 مواطن من أبناء مصر العائدين من الخارج من مختلف المحافظات المصرية، والقادمين على 7 رحلات جوية، من دولة الإمارات العربية ، المدن الجامعية لجامعة المنيا، متجهين إلى أهاليهم وأسرهم ومقار إقامتهم ، وذلك بعد أن قضوا بها فترة العزل الصحي؛  للاطمئنان عليهم ، والتأكد من سلامتهم، وعدم إصابتهم بعدوى فيروس كورونا المُسْتَجد ، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والجهود التى تبذلها الدولة لإعادة أبنائها العالقين بالخارج والراغبين العودة إلى وطنهم، وفى إطار التنسيق المستمر والدائم بين جامعة المنيا وكافة الجهات والوزارات الحكومية المعنية ؛ لتوفير كافة سبل الإعاشة والإقامة والرعاية الصحية لهم طوال فترة العزل .

 


اخبار المحافظات

اخبار المنيا

جامعة المنيا

إجراءات احترازية

فيروس كورونا

ارتداء الكمامات

اخبار مصرية

اخبار مصر

اخبار عاجلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
جمارك السيارات بالسويس تفرج عن 250 سيارة بقيمة 48 مليون جنيه خلال إبريل

جمارك السيارات بالسويس تفرج عن 250 سيارة بقيمة 48 مليون جنيه خلال إبريل

تقرير الصحة النفسية عن مكالمات كورونا يكشف: 50% منها من محافظة القاهرة.. والسيدات الأكثر احتياجا للدعم النفسى بنسبة 60%.. القلق والاكتئاب يسيطران على المتصلين.. و34% استعلموا عن الخدمات النفسية و65% طلبوها

تقرير الصحة النفسية عن مكالمات كورونا يكشف: 50% منها من محافظة القاهرة.. والسيدات الأكثر احتياجا للدعم النفسى بنسبة 60%.. القلق والاكتئاب يسيطران على المتصلين.. و34% استعلموا عن الخدمات النفسية و65% طلبوها

البنوك تبدأ غدا مواعيد العمل الجديدة من 9:30 صباحًا لـ3 عصرًا

البنوك تبدأ غدا مواعيد العمل الجديدة من 9:30 صباحًا لـ3 عصرًا

الإسكان تعلن أسماء الفائزين بوحدات الإعلان الـ 12 بمشروع الإسكان الاجتماعى

الإسكان تعلن أسماء الفائزين بوحدات الإعلان الـ 12 بمشروع الإسكان الاجتماعى

أسعار الذهب ترتفع 5 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 765 جنيها للجرام

أسعار الذهب ترتفع 5 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 765 جنيها للجرام

الأرصاد تحذر: موجة حارة من الإثنين حتى الأربعاء والحرارة تصل لـ 40 درجة

الأرصاد تحذر: موجة حارة من الإثنين حتى الأربعاء والحرارة تصل لـ 40 درجة

مقتل شخص بعد إطلاق نار من سيارة مدنية على متظاهرين فى ديترويت الأمريكية

مقتل شخص بعد إطلاق نار من سيارة مدنية على متظاهرين فى ديترويت الأمريكية

علماء صينيون يؤكدون فعالية لقاح جديد لكورونا بنسبة 99 %

علماء صينيون يؤكدون فعالية لقاح جديد لكورونا بنسبة 99 %

لطلاب الثانوية العامة.. كيف تحقق التفوق بامتحانات آخر العام فى 8 خطوات

لطلاب الثانوية العامة.. كيف تحقق التفوق بامتحانات آخر العام فى 8 خطوات

عودة استخراج وثائق الأحوال المدنية والجوازات وتراخيص المرور.. الاثنين

عودة استخراج وثائق الأحوال المدنية والجوازات وتراخيص المرور.. الاثنين

اليوم.. عودة حظر التجوال من الثامنة مساءً حتى السادسة صباحاً

اليوم.. عودة حظر التجوال من الثامنة مساءً حتى السادسة صباحاً

استئناف تشغيل خطوط المترو اليوم من 6 صباحًا حتى 8 مساءً بعد إيقاف 6 أيام

استئناف تشغيل خطوط المترو اليوم من 6 صباحًا حتى 8 مساءً بعد إيقاف 6 أيام

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة