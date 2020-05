دونالد ترامب يواصل الهجوم على شبكة CNN ويتهمها بنشر الأخبار الكاذبة

يواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هجوم على شبكة قنوات CNN بنشرها لأخبار كاذبة ومحاولة لتضليل الواقع في تغريدة جديدة له نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر.

واتهم الرئيس الأمريكي الشبكة العالمية بالتستر على الصين ونشرها للأخبار الكاذبة المتعلقة بروسيا مراراً وتكراراً والتغاضي عن اتهام الصين بالتورط في نشر الفيروس القاتل.

Here we go again. Fake News @CNN is blaming RUSSIA, RUSSIA, RUSSIA. They are sick losers with VERY bad ratings! P.S. Can’t blame China because they need the cash?