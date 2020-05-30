دونالد ترامب يواصل الهجوم على شبكة CNN ويتهمها بنشر الأخبار الكاذبة

يواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هجوم على شبكة قنوات CNN بنشرها لأخبار كاذبة ومحاولة لتضليل الواقع في تغريدة جديدة له نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر.

واتهم الرئيس الأمريكي الشبكة العالمية بالتستر على الصين ونشرها للأخبار الكاذبة المتعلقة بروسيا مراراً وتكراراً والتغاضي عن اتهام الصين بالتورط في نشر الفيروس القاتل.

وعلى جانب آخر، أصدرت قوات الخدمة السرية في الولايات المتحدة قرارا ، بإغلاق البيت الأبيض بسبب الاحتجاجات خارج البوابات على مقتل جورج فلويد المواطن الأمريكي من أصل إفريقي.

وقالت وسائل إعلام أمريكية، وفق روسيا اليوم، إنه ومع وصول المتظاهرين إلى شارع بنسلفانيا - لافاييت بارك، تم إغلاق البيت الأبيض، بالإضافة إلى قاعة المؤتمرات الصحفية ومكاتب الصحفيين.

وأفادت وسائل الإعلام بأن عناصر من قوات الخدمة السرية أوقفت شخصا على الأقل من المتظاهرين بالقرب من البيت الأبيض، مشيرة إلى أن الشرطة استخدمت رذاذ الفلفل لتفريق المحتجين.

وأجج مقتل جورج فلويد غضبا واسعا في عدة أماكن بالولايات المتحدة، حيث خرجت تظاهرات واحتجاجات عنيفة على إثر تداول الفيديو، كما اندلعت اشتباكات بين الشرطة ومحتجين وأحرقت العديد من السيارات والمنشآت.

يذكر أن المواطن الأمريكي الإفريقي الأصل توفي في المستشفى بعد إلقاء القبض عليه من قبل الشرطة بطريقة قاسية في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا، وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للحادث.