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حملة بشارع أحمد عرابى بالأقصر لمتابعة ارتداء المواطنين للكمامات

السبت، 30 مايو 2020 12:33 م
حملة بشارع أحمد عرابى بالأقصر لمتابعة ارتداء المواطنين للكمامات حملة بشارع أحمد عرابى لمتابعة إرتداء المواطنين للكمامات جنوب الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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شهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، اليوم السبت، تنظيم رجال مجلس المدينة حملة بشارع أحمد عرابي، وذلك للمتابعة تطبيق قرارات مجلس الوزراء الخاصة بإلزام المواطنين بارتداء الكمامات الواقية داخل وسائل النقل العام والجماعى وذلك ضمن سلسلة الإجراءات الاحترازية التي وضعتها الدولة إعتبارًا من اليوم بإلزام المواطنين بارتداء الكمامات الواقية داخل الأسواق والمنشآت العامة والخاصة والمصالح الحكومية والبنوك ووسائل النقل العام والجماعي حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.

وتابع خلال الحملة رجال الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة إسنا بالتنسيق مع شرطة المرافق والمرور والإشغالات، إلتزام المواطنين بالتعليمات الحكومية، حيث تم التشديد على اصحاب المحلات بإرتداء الكمامات الواقية، وإلزام والمترددين على الأسواق باستخدام الكمامة الواقية، وتم التأكيد على فرض غرامة تصل إلى 4000 جنيه للمخالف، والتشديد على المواطنين بعدم الخروج من المنزل بدون إرتداء الكمامات حفاظا على صحتهم وسلامتهم، ومنع الباعة الجائلين ورفع الاشغالات، ومنع التجمعات.

وكان قد تابع المهندس محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، حملات النظافة بجميع القطاعات بالمدينة والتأكد من تفريغ جميع الحاويات، وذلك بالتنسيق مع الاجهزة التنفيذية بالمركز وقسم النظافة والحملة الميكانيكية، وفى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، إلى كافة رؤساء المراكز بضرورة الإهتمام بمستوى النظافة العامة ورضا المواطن، وأكد رئيس مركز ومدينة إسنا، أنه خلال الحملة تم رفع الأتربة والمخلفات الصلبة بدء من مدرسة الصنايع حتى المستشفى الجديدة، مروراً بالحديقة الدولية ومنطقة اللواء، والتأكد من تفريغ جميع الحاويات بالشوارع ورفع التراكمات على جانبي الطريق، وناشد المواطنين بعدم إلقاء الكمامات والقفازات في الشوارع العام، وعدم إلقاء القمامة بالشارع العامة أو بجوار الحاويات.

وأكد المهندس محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا، أنه يجب على جميع المواطنين أن يتعاونوا بشكل ملموس للقضاء على بعض الظواهر السلبية بالشوارع العامة، وذلك بإلقاء المخلفات في الأماكن المخصصة لها وليس بالطرقات والشوارع العامة وبجوار الحاويات، موضحاً أنه على الرغم من أن حاويات النظافة فارغة وقد تلاحظ في الفترة الأخير إلقاء الكمامات والقفازات في الشوارع العام مما يعرض المواطنين وعمال النظافة للخطر، مناشداً المواطنين بضرورة الإلتزام حفاظاً على صحة وسلامة عمال النظافة، وتسهيلاً لمهمتهم في تلك الظروف وجب عليك التعاون.

 


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