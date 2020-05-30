جامعة سوهاج تنفى إغلاق قسم التجميل عقب إصابة طبيب وممرضة بكورونا

سوهاج ــ محمود مقبول

نفى المركز الإعلامى لجامعة سوهاج اليوم، إغلاق قسم التجميل بالمستشفى الجامعى عقب إصابة حالتين بفيروس كرونا المستجد، الحالة الأولى لطبيب والثانية لممرضة.وجاء البيان أنه ردا على ما تم تداوله علي مواقع التواصل الاجتماعى بشأن غلق قسم التجميل بالمستشفى الجامعي، نوضح الآتي: هناك حالتان لطبيبة أثبتت إيجابية العينة وتم عزلها بالمنزل، وحالة لممرضة وتتلقي العلاج حسب البروتوكول العلاجي، وقد تم عزل المخالطين لعمل التحاليل المطلوبة، مع الإشارة أنه لم تظهر أي أعراض عليهم، ومن تثبت إيجابيته سيتم عزله مع تطبيق بروتوكول الصحة.

ونؤكد أن القسم مفتوح ويعمل بكل طاقته المعهودة بعد أن تم تطهيره وتعقيمه، والجامعة تهيب بالسادة المواطنين المترددين على المستشفى بالالتزام بارتداء الكمامات أثناء تواجدهم بها، وعدم دخول عنابر المرضى للزيارة نهائيا ومراعاة تعليمات التباعد الاجتماعى، مع تجنب الزحام فى الاستراحات وباقى مرافق المستشفى، كما تحث الجميع تفهم الظرف الطارئ التى تمر به المنظومة الصحية كاملة، مما يستدعى اقتصار التدخلات الجراحية والحجز للحالات الحرجة فقط.

يذكر أن جامعة سوهاج أصدرت قبل ذلك بيانا جاء فيه بأن أحد معاوني أعضاء هيئة التدريس بقسم امراض النساء والتوليد، قد ظهرت عليه بعض أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد منذ يوم الاحد الموافق 17 مايو، وأنه تم إجراء تحليل سريع له في نفس اليوم و عمل تحليل عينة pcr، وثبت إيجابيتها صرح بذلك الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج.

وأوضح البيان أنه وقد تم حجز الطبيب المذكور بمستشفى الاحالة " حميات سوهاج "، وبعد ثبوت إيجابيته تم التواصل مع الدكتور رئيس جامعة أسيوط، و توفير مكان له بمستشفى الراجحي للعزل بأسيوط .

وأكد الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، وعزل الأطباء المخالطين، مع توفير سبل الإعاشة الكاملة لهم، مع إتخاذ الإجراءات الكاملة لتعقيم وتطهير قسم أستقبال النسا بالكامل .