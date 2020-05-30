اليوم السابع
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جامعة الأزهر تبدأ فى عقد الاختبارات الإلكترونية بعدد من الكليات وتعلن نتائجها

السبت، 30 مايو 2020 09:43 م
جامعة الأزهر تبدأ فى عقد الاختبارات الإلكترونية بعدد من الكليات وتعلن نتائجها الدكتور يوسف عامر نائب رئيس جامعة الازهر
كتب لؤى على

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قال الدكتور يوسف عامر، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إنه بفضل تعاون الأساتذة وتنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة، والتزام الطلاب والطالبات فقد بدأت الجامعة اليوم في تنفيذ الاختبارات الإلكترونية بعدد من الكليات والتي من بينها كليتي الطب والصيدلة بنات القاهرة.

وأضاف: أدت الطالبات الاختبارات الإلكترونية في مقررين دراسيين بكلية الصيدلة بنات ومقرر دراسي بكلية طب البنات بالقاهرة ضمن امتحانات نهاية العام الدراسي.

وأوضح عامر - وفقا لبيان المركز الإعلامي للجامعة - أن نسبة حضور الطالبات في الاختبارات الإلكترونية التي عقدت اليوم في المقررات الدراسية بلغت 100‪% وتم إعلان النتيجة عقب الانتهاء من الامتحان مباشرة ومن جانب آخر بدأ طلاب الكليات في تسليم الأبحاث عبر البريد الإلكتروني المخصص من كل كلية.

 


جامعة الازهر

الازهر الشريف

يوسف عامر

اخبار مصر

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