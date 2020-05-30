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تعليم كفر الشيخ: تقديم الخدمات للمواطنين إلكترونيا ولجان الثانوية والدبلومات جاهزة

السبت، 30 مايو 2020 05:54 م
تعليم كفر الشيخ: تقديم الخدمات للمواطنين إلكترونيا ولجان الثانوية والدبلومات جاهزة الدكتورة بثينة كشك ، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان

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اتخذت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ عددا من الاجراءات الاحترازية ، حفاظاً على العاملين بالتربية والتعليم وعلى المواطنين المترددين على المديرية والإدارات التعليمية ، برئاسة الدكتورة بثينة كشك ، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ ، مشددة على كل العاملين بالمدارس والإدارات التعليمية بعدم  التوجه لديوان المديرية إلا بخط سير من الجهة القادم منها.

 

وأكدت الدكتورة بثينة كشك ، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنها وجهت بتقديم كافة الطلبات الخاصة بالمواطنين من خلال خدمة الشباك الواحد بالمركز التكنولوجي التابع للمديرية والذي يقع أول طريق صبري القاضي ،في ظل اتباع الاجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات ،على أن يحصل المواطن على الرد  على خدمته في اليوم الثاني لتقديمه للطلب.

 

وأضافت وكيل الوزارة، أنه سيتم تقديم  طلبات التحاق الأطفال برياض الأطفال والصف الأول الابتدائي عن طريق الانترنت، بدء من الغد السبت الأول من يونيو المقبل، كما سيتم اعلان عن التنسيق سواء للصف الأول الابتدائي او  الأول الثانوي عن طريق الانترنت ولا داعي للذهاب نهائيا الآن للمدارس.

 

وأضافت وكيل الوزارة، كما سيتم الاعلان عن تقديم التظلمات للصف الثالث الإعدادي ، بحيث يكون لكل إدارة يوماً محدداً ، مؤكدة جاهزية المديرية والمدارس  على عقد امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية ، وسيتم تركيب كاميرات بجميع لحان الثانوية العامة، وتوفير مبردات مياه بجميع لجان الثانوية العامة.

 

 

 

 


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