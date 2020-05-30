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"تعليم بورسعيد" تناقش الإستعداد لتقييم المشروعات البحثية للإعدادية.. صور

السبت، 30 مايو 2020 05:50 م
"تعليم بورسعيد" تناقش الإستعداد لتقييم المشروعات البحثية للإعدادية.. صور الدكتور نبوى باهي، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد
بورسعيد – السيد فلاح - محمد فرج

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ناقش وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، اليوم استعدادات لجنة النظام والمراقبة لتقييم المشروعات البحثية لطلاب الصف الثالث الإعدادى عوضًا عن امتحانات الفصل الدراسى الثانى بديوان المديرية بحضور مديرى المراحل التعليمية والتوجيه الفنى وإدارة العلاقات العامة والإعلام ومسئول أمن المديرية.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم، أن هذه الإجراءات تأتى تتفيذًا للتعليمات الوزارية الصادرة فى هذا الشأن فى ظل الإجراءات الإحترازية لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد وذلك تمهيدًا لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية لهذا العام بعد إعتمادها من محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان.

وفى سياق آخر نوه أن التقديم للإلتحاق بالصف الأول الابتدائى سيكون من خلال موقع الوزارة المخصص لهذا الغرض وذلك إعتبارًا من أول يونيو ٢٠٢٠، موجهًا مدير إدارة التعليم الإبتدائى المركزى بالتأكد من تحديث بيانات الطلاب المنقولين من مرحلة رياض الأطفال للمرحلة الإبتدائية على أن يعلن عن ذلك فى موعد لاحق.

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بورسعيد

اخبار بورسعيد

عادل الغضبان

تعليم بوسعيد

بحث طلاب الاعداديه

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