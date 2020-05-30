تعليم الأقصر تواصل تقييم المشروعات البحثية لطلبة الإعدادية والإبتدائية

الأقصر – أحمد مرعى

تواصل مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر بقيادة الشنواى عايد وكيل الوزارة، أعمال تقييم المشروعات البحثية المقدمة من قبل طلاب الصف الثالث الإعدادي، حيث إنتهى طلاب الشهادة الاعدادية من تسليم الأبحاث العلمية الخاصة بهم منذ 18 مايو الجاري، وجارى إنتظار ظهور نتائجهم ومعرفة هل تم قبول أبحاثهم أم رفضت من قبل المديرية، وذلك للإستعداد للتقديم للمرحلة التالية سواء الثانوية العامة أو الثانوية الفنية بكافة تخصصاتها.

وفى هذا الصدد أكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، فى بيان صحفى، أنه فور إنتهاء الكنترول من رصد الدرجات، سيتم على الفور رفعها على المنصة التعليمية "إدمودو" وإرسال نسخة من النتيجة إلى جميع الإدارات التعليمية في المحافظة، وذلك بعد أن يتم تقديمها للمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لإعتمادها، حيث قررت الوزارة ظهور نتائج أبحاث الشهادة الإعدادية على المنصة لمنع التزاحم والتكدس بين الطلاب داخل المدارس لمعرفة نتيجتهم، وأوضحت الوزارة أنه سيتم الإستعلام عن النتيجة من خلال الحساب الذي أنشأه الطالب من قبل على المنصة عند تسليمه للبحث، كما أشارت أن طريقة الإستعلام عن النتيجة سهلة للغاية من خلال تسجيل رقم الطالب التعريفي وإسمه، ثم الضغط على إستعلام، ومن ثم سيظهر إذا كان قد تم قبول بحثه أم رفضه.

أما بالنسبة للمرحلة الإبتدائية فيقول عبد اللطيف عمران مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، إن المديرية استقبلت 15082 بحثا من طلاب المرحلة الإبتدائية، من إجمالي 22554 طالب وطالبة، بمعدل 75%، موضحاً أن المديرية حرصت خلال عملية تسلم الأبحاث على إتباع الإجراءات الوقائية والإحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، من خلال تشكيل عدة لجان بالمدارس على مستوى قرى ومدن المحافظة، لمنع تزاحم الطلاب وتجنبهم الاختلاط. وأشار إلى أن الأبحاث المقدمة من جانب الطلاب تخضع حاليًا لعملية تقييم، لمراجعة مدى التزام الطالب بالمعايير المحددة من جانب الوزارة فيما يتصل بكتابته، والتيقن أنه لم ينقله من المواقع الالكترونية، على أن تعلن النتائج خلال الأيام القليلة المقبلة، مع اتباع الإجراءات الوقائية المشددة خلال عملية إخطار الطلاب.