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تعرف على أسعار الأسماك اليوم بسوق العبور للجملة

السبت، 30 مايو 2020 07:00 م
تعرف على أسعار الأسماك اليوم بسوق العبور للجملة سوق السمك
كتب أحمد حمادة

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شهدت أسعار الأسماك اليوم السبت 30-5-2020 استقرارا وفقا للأسعار المعلنة بسوق العبور للجملة، حيث يشهد سوق الأسماك إقبالا عقب انتهاء شهر رمضان المبارك وعيد الفطر، ولكن ظلت الأسعار مستقرة بالأسواق نظرا لزيادة الإنتاج المحلى من فى المزارع السمكية.

واستقر سعر كيلو سمك البلطى "1" ليتراوح بين 24– 27 جنيها، وسعر كيلو البلطى "2" بين 20-23 جنيها، فيما سجل سعر كيلو البلطى الأسوانى17 – 37 جنيها، وسعر فيليه البلطى يترواح ما بين 30 – 90 جنيها.

فيما استقر سعر كيلو القشر بياض عند 60-80 جنيها، بينما استقر سعر البياض الأملس بين 60-80 جنيها، والبياض الأملس "خليجى" بين 25-35 جنيها، كما تراوح سعر سمك القرامين الشيلان بين 10 – 20 جنيها، واستقر سعر السمك الثعابين ليتراوح بين 50-220 جنيها وسجلت أسعار المكرونة السويسرى 60-70 جنيها، والمكرونة الخليجى بين 32-38 جنيها، والمكرونة المجمدة بين 20-30 جنيها، وموسى بين 60-80 جنيها للكيلو.

كما سجل سعر البورى ما بين 32- 45 جنيها للكيلو، وتراوح سعر البربون بين 40- 50 جنيها للكيلو وسجل الدنيس 100 جنيه، وسعر الكاليمارى والسبيط بين 90- 120 جنيها، فيما سجل سعر كيلو الكابوريا 30 – 130 جنيها، واستقرت أسعار الجمبرى بجميع أحجامه بين 85- 350 جنيها.


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