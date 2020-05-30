تشميع مقهى وصالون حلاقة وإيقاف 4 مخالفات بناء فى حملة بقرى مركز بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف تحت إشراف عبد الحي سيد نائب رئيس المدينة بحملة موسعة والتي شملت عددا من قرى مركز بني سويف ، وذلك لمتابعة تطبيق الالتزام بقرارات رئاسة مجلس الوزراء بغلق المحال العامة والأنشطة التجارية في المواعيد المقررة ، وكذا التصدى للتعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة ومواجهة البناء المخالف وفق القرارات التي أقرتها الحكومة في هذا الشأن.

وأسفرت الحملة عن ضبط وإيقاف 4 حالات لمخالفات بناء بدون ترخيص داخل الحيز العمراني بقريتي إهوة ومنشأة عاصم التابعتين لمجلس قروي باروط "منها إزالة فورية لبناء مخالف بالدور الرابع في أحد منازل قرية أهوة " ، علاوة على مراجعة تراخيص عددا من المباني بمنشأة عاصم ، فيما تم غلق وتشميع محل صالون حلاقة ومقهى مفتوح بالمخالفة لقرارات الحكومة، وتم التحفظ على 12 شيشة و16 لى و40 حجر شيشة جاهز للاستعمال و2 جوال فحم ،حيث تم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.

وأكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف على استمرار وتكثيف أعمال النظافة والتجميل ورفع الإشغالات من الشوارع الرئيسية والميادين الحيوية لتحقيق السيولة المرورية أمام حركة المواطنين والسيارات،للحفاظ على الشكل الحضاري والجمالي للمدن ،وكذلك تنفيذ حملات إزالة تعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة تطبيقا للقانون.