اليوم السابع
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ترامب عن تظاهرات أمام البيت الأبيض: مجموعات منظمة وليس لها علاقة بجورج فلويد

السبت، 30 مايو 2020 04:29 م
ترامب عن تظاهرات أمام البيت الأبيض: مجموعات منظمة وليس لها علاقة بجورج فلويد ترامب
ريهام عبد الله

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أشاد الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، بتعامل أفراد الخدمة السرية مع التظاهرات أمام البيت الأبيض، اعتراضا على مقتل جورج فلويد على يد أفراد من الشرطة، قائلا إن الخدمة السرية تعاملوا باحترافية بصورة رائعة، وقال ان التظاهرات مجموعات منظمة، وليس لها علاقة بجورج فلويد.

وقال ترامب فى تغريدات عبر تويتر: "عمل رائع الليلة الماضية فى البيت الأبيض قبل أفراد الخدمة السرية، لم يكونوا فقط محترفين تمامًا، ولكن رائعون جدًا أيضا، كنت فى الداخل، وشاهدت كل خطوة، وكنت أشعر بأمان شديد، لقد سمحوا "للمتظاهرين" بالصراخ بقدر ما يريدون".

ترامب
ترامب

 

وتابع ترامب :" هذه "مجموعات منظمة" ليس لها علاقة بجورج فلويد، شئ محزن".


ترامب

جورج فلويد

البيت الابيض

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