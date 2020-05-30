اليوم السابع
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تجديد حبس متهمين بتزوير الأختام 15 يوما احتياطيا

السبت، 30 مايو 2020 04:14 م
تجديد حبس متهمين بتزوير الأختام 15 يوما احتياطيا حبس- مستندات مزورة
كتبت أمنية الموجي

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جددت محكمة الجنح المختصة، حبس متهم اشترك مع سيدة بمحضر التحريات الأمنية فى اتهامهما بكيل عصابة جديدة تخصصت فى تزوير أختام الدولة والمحررات الرسمية المنسوبة للعديد من الجهات والمؤسسات الحكومية، بقصد ترويجها على راغبى الحصول عليها نظير مبالغ مالية، 15 يومًا احتياطيا على ذمة التحقيقات التى تجرى مع المتهمين بالقضية.

 

وتواجه النيابة المتهمين بالأحراز المضبوطة بحوزته والتى ضمت مجموعة من المستندات والمحررات الرسمية المنسوبة للعديد من الجهات والمؤسسات الحكومية - مجموعة من شهادات الاستثمار وكشوف حسابات بنكية منسوب صدورها لبعض البنوك تحمل أختام مزورة - مجموعة من الأوراق خالية البيانات تحمل أختام مزورة لشعار الجمهورية منسوبة لمحافظة الإسكندرية - مجموعة من المؤهلات والشهادات والإفادات "قيد وفصل" خالية البيانات خاصة بالمؤسسات التعليمية - مجموعة من التقارير الطبية ومستخرجات رسمية منسوب صدورها لبعض المستشفيات - مجموعة من التوكيلات منسوب صدورها لمكاتب الشهر العقارى المختلفة– كمية كبيرة من "تراخيص قيادة وتسيير "خام" خالية البيانات - بطاقات رقم قومى - كارنيهات منسوبة للعديد من الجهات النقابية، وجميعها ممهورة بأختام شعار الجمهورية "المزورة".

كما تم ضبط خاتم شعار الجمهورية المقلد خالى البيانات مثبت بجسم معدنى، واستمارة ضرائب عقارية خالية البيانات تحمل بصمة خاتم شعار الجمهورية المقلد "معدة للتزوير"، و7خطابات منها خالية البيانات "مزورة ومعدة للتزوير"، و50 قرار إجازة مرضية "مزورة بالكامل ومعدة للتزوير"، ومجموعة كبيرة من التقارير الطبية بأسماء أشخاص مختلفة "مزورة ومعدة للتزوير"، و13 تقريرا طبيا خاليا البيانات تحمل بصمة شعار الجمهورية المقلد "معدة للتزوير"، وقرار لجنة تظلمات منسوب صدوره للهيئة العامة للتأمين الصحى باسم أحد الأشخاص "مزور بالكامل"، وقرار إجازات لجان فرعية باسم أحد الأشخاص "مزور، و"18كلاشية بصمات مختلفة، و9 استمارة خالية البيانات منسوبة لإحدى الوزرات وتحمل بصمة خاتم شعار الجمهورية المقلد "معدة للتزوير"، وشهادة تخرج منسوبة لإحدى الجامعات باسم أحد الأشخاص "مزورة بالكامل"، والأدوات المستخدمة فى ممارسة نشاطه الإجرامى، ومبلغ مالى من حصيلة نشاطه الإجرامى.

 

وكشفت التحريات الأولية عن التشكيل، أن المتهم قام بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى تزوير وتقليد المحررات والأختام الرسمية المنسوب صدورها للعديد من الجهات والمصالح الحكومية والترويج لها وبيعها لراغبيها مقابل مبالغ مالية، وممارسة نشاطًا إجراميًا واسع النطاق فى مجال تزوير المحررات الرسمية المنسوب صدورها للعديد من الجهات الحكومية وترويجها على عملائه راغبى التعامل بها متخذًا من مسكنة وكرًا لممارسة ذلك النشاط المؤثم، بمشاركة إحدى السيدات، بمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى فى اصطناع وترويج المحررات المزورة على من يتعذر عليهم الحصول على تلك المستندات بالطرق المشروعة بمقابل مادى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالتهما للنيابة العامة للتحقيق. 


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