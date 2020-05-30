تجديد حبس المتهم بقتل بقال بسبب 85 جنيها فى السلام

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح السلام، تجديد حبس المتهم بقتل بقال بسبب 85 جنيها، وأدلى المتهم بقتل "بقال" بمدينة السلام باعترافات تفصيلية أمام رجال المباحث، حيث قال إنه يمر بضائقة مالية، مشيرا إلى أن زوجته اشترت من المجنى عليه سلعا ومستلزمات للمنزل، وتبقى عليها مبلغ 85 جنيها وطلبت من المجنى عليه أن يصبر عليها، حتى تتحسن الظروف ، لكن صاحب السوبر ماركت ظل يطالبها أكثر من مرة كلما شاهدها تمر فى الشارع حيث سبها وحدثت مشادة كلامية بينهما.

وأضاف المتهم بأن زوجته توجهت له وأخبرته بأن صاحب السوبر ماركت "سبها" أمام المارة فاستشاط غيظه وتوجه له فى محله، ونشبت بينهما مشاجرة فضربه على رأسه بزجاجة مياه غازية.

كانت نيابة السلام برئاسة المستشار هيثم مشهور قد أمرت بحبس عامل بتهمة قتل صاحب محل سوبر ماركت 4 أيام على ذمة التحقيق .

وانتقلت النيابة، لمناظرة جثة المجنى عليه، حيث تبين من مناظرة الجثة إصابته بكسر فى الجمجمة ونزيف داخلى أودى بحياته، كما طلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى قسم شرطة السلام، إخطارا من المستشفى بوصول "ع س" 40 سنة صاحب محل سوبر ماركت، جثة هامدة، إثر إصابته بنزيف داخلي وكسر في الجمجمة، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتبين من التحريات والتحقيقات، أن وراء الواقعة جار المجنى عليه، حيث نشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، أحضر على إثرها المتهم زجاجة مياه غازية وضرب بها المجنى عليه على رأسه وسقط غارقا فى دمائه.

وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبمعاينة جثة المجنى عليه تبين إصابته بكسر فى الجمجمة ونزيف داخلى، حيث أشارت التحريات إلى أن سبب الواقعة أن المتهم مديون للمجنى عليه بمبلغ 85 جنيها اشترى بها سلعا غذائية ومستلزمات منزل وطلب منه مهلة لتسديد تللك الأموال.