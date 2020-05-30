تايلاند تفتح باب السياحة للأجانب فى الأول من يوليو

ذكى مكاوى

أكد رئيس مجلس الأمن القومي في تايلاند، عن اتخاذهم كافة التدابير اللازمة من أجل فتح باب السياحة للأجانب في شهر يوليو المقبل، وتحديداً في الأول منه حيث تناقلت تصريحاته العديد من الوكالات والمواقع العالمية، وذلك بعدما أكد أنهم حددوا الأول من شهير يوليو كموعد لإنهاء جميع عمليات الإغلاق للأنشطة التجارية والسياحية، وبالتالي بات بإمكان البلاد حسبما ذكر التقرير المنشور في موقع "ميرور" استقبال السياح الأجانب مع اتباع قواعد السلامة الصحية.



تايلاند



تايلاند



تايلاند

وكان قد طالب مؤخراً وكلاء السفر التايلانديين الحكومة بفتح البلاد أمام السياح الدوليين في يوليو والسماح لأول مرة للدول الخالية من الفيروسات التاجية بالزيارة بدون الحجر الصحي الإجباري لمدة 14 يومًا ، إلى جانب طلب شهادة صحية وتقديم اختبار سريع مجاني عند الوصول.

قال فيشيت براكوبجوسول، رئيس جمعية وكلاء السفر التايلانديين فى بيان، أنه إذا كانت الحكومة قادرة على اتباع هذا الجدول الزمني، فهناك إمكانية لجلب 4 ملايين زائر صيني هذا العام وما مجموعه 16 مليون دولي السياح كما هو مستهدف من قبل هيئة السياحة التايلاندية (TAT).

ووفقا لوزارة السياحة والرياضة التايلاندية، انخفض عدد السائحين من الصينى خلال الربع الأول بنسبة 60 ٪ على أساس سنوي إلى 1.25 مليون ، في حين انخفضت الإيرادات بنسبة 64 % إلى 57.2 مليار بات.

وفي العام الماضي، سجلت تايلاند 10.9 مليون صيني ، بإيرادات بلغت 543 مليار بات.

وقال فيتشيت إن تايلاند أزالت الصين وكوريا الجنوبية بالفعل من قائمة المناطق المصابة بالأمراض خلال الوباء، حيث أظهر البلدان كفاءة في منع تفشي المرض.