اليوم السابع
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تايلاند تبحث فتح البلاد للسياحة الدولية بدون حجر واختبار عند الوصول

الجمعة، 29 مايو 2020 01:35 م
تايلاند تبحث فتح البلاد للسياحة الدولية بدون حجر واختبار عند الوصول تايلاند
كتبت آمال رسلان 

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طالب وكلاء السفر التايلانديين الحكومة بفتح البلاد أمام السياح الدوليين في يوليو والسماح لأول مرة للدول الخالية من الفيروسات التاجية بالزيارة بدون الحجر الصحي الإجباري لمدة 14 يومًا ، إلى جانب طلب شهادة صحية وتقديم اختبار سريع مجاني عند الوصول.
 
قال فيشيت براكوبجوسول ، رئيس جمعية وكلاء السفر التايلانديين فى بيان، أنه إذا كانت الحكومة قادرة على اتباع هذا الجدول الزمني، فهناك إمكانية لجلب 4 ملايين زائر صيني هذا العام وما مجموعه 16 مليون دولي السياح كما هو مستهدف من قبل هيئة السياحة التايلاندية (TAT).
 
ووفقا لوزارة السياحة والرياضة التايلاندية ، انخفض عدد السائحين من الصينى خلال الربع الأول بنسبة 60 ٪ على أساس سنوي إلى 1.25 مليون ، في حين انخفضت الإيرادات بنسبة 64 ٪ إلى 57.2 مليار بات.
 
وفي العام الماضي ، سجلت تايلاند 10.9 مليون صيني ، بإيرادات بلغت 543 مليار بات.
 
وقال فيتشيت إن تايلاند أزالت الصين وكوريا الجنوبية بالفعل من قائمة المناطق المصابة بالأمراض خلال الوباء، حيث أظهر البلدان كفاءة في منع تفشي المرض.
 
وقال "هذه فرصة لاستئناف النشاط المتعلق بالسياحة والمساعدة في دفع الاقتصاد في النصف الثاني من العام ، وكذلك تمديد شريان الحياة للشركات السياحية".
 
ومن المقرر أن تستأنف المناطق الأخرى التي احتوت الوباء في الشهر الماضي - هونغ كونغ وتايوان وكوريا الجنوبية وفيتنام - رحلاتها الخارجية إلى تايلاند في وقت سابق.
 
وبمجرد السماح بالسياحة ، سيحتاج المشغلون في تايلاند إلى شهرين آخرين لتحفيز السوق من خلال إطلاق حملات المبيعات والتسويق ، وأوضح فيتشيت أنه خلال الشهرين الأولين من إعادة الافتتاح ، سيزور ما لا يقل عن 100000 سائح دولي تايلاند كل شهر (نزولًا من حوالي 3 ملايين قبل اندلاع المرض) ، والتي ستولد 5 مليارات بات في الدخل الشهري.
 
وقال "لقد مرت ستة أشهر منذ أن واجه المشغلون أكثر الأزمات تدميرا في 60 عاما من تاريخ السياحة التايلاندية".
 
وتخطط الجمعية لتقديم رسائل تقترح ثلاثة شروط لإحياء السياحة لرئيس الوزراء برايوت تشان أو تشا ووزارة السياحة والرياضة الاثنين المقبل.
 
 
 

تايلاند

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