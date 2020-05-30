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تأكيدا لما نشره "اليوم السابع".. "البترول" تلزم العاملين بالكمامة وبوابات التعقيم

السبت، 30 مايو 2020 06:00 م
تأكيدا لما نشره "اليوم السابع".. "البترول" تلزم العاملين بالكمامة وبوابات التعقيم موقع بترول
كتبت – مروة الغول

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تأكيدا لما نشره "اليوم السابع"، أصدرت وزارة البترول والثروة المعدنية بيانا رسميا بإلزام  جميع الشركات  العاملة بالقطاع بضرورة التزام العاملين والمترددين على أماكن العمل بارتداء الكمامة خلال فترة تواجدهم بعملهم لمكافحة فيروس كورونا المستجد والحفاظ على العاملين و لا تهاون  في التعامل مع العاملين غير الملتزمين .
 
كما أصدرت  الوزارة  تعليمات صارمة  لكافة العاملين بمحطات تموين السيارات و العاملين بتوصيل الغاز  ومراكز العملاء الخاصة بإجراءات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل  وايضا العاملين المتواجدين بالمراكز الرئيسية للوزارة والهيئات التابعة ومواقع الإنتاجية البرية والبحرية بضرورة الالتزام بارتداء الماسك أو الكمامة وتوقيع عقوبات على المخالفين .
 
 
وأضافت الوزارة ،بأنه  سيتم تركيب وحدات تعقيم بالبوابات الرئيسية لأغلب شركات البترول ومواقع الإنتاج  ضمن الإجراءات الاحترازية التي ينفذها قطاع البترول لمكافحة فيروس كورونا  وهو ما من شأنه الحفاظ على العاملين وحمايتهم من فيروس كورونا المستجد  .
 
 
واكد حمدى عبد العزيز المتحدث الرسمي لوزارة البترول والثروة المعدنية أن الوزارة ملتزمة بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا فى كل الهيئات والشركات التابعة، سواء كان فى المقار الإدارية أو المواقع الإنتاجية سواء البرية أو البحرية موضحًا أن وزارة البترول والثروة المعدنية سباقة في تطبيق واتباع كل الإجراءات الوقائية لمكافحة ذلك الفيروس،  حيث  إنه يتم عرض أفلام تعريفية توعوية لطرق الوقاية والحماية من عدوى فيروس كورونا بشكل متواصل على كل "شاشات العرض" المتواجدة بمقر الوزارة والهيئات والشركات وأيضًا بأماكن الإعاشة للعاملين بالمواقع الإنتاجية .
 
 
وكانت مصادر مسئولة بوزارة البترول ،  قد كشفت في  تصريحات خاصة لـ " اليوم  السابع " صباح اليوم أن الوزارة أصدرت تعليمات لجميع الشركات  العاملة بالقطاع بالالتزامات بارتداء الكمامة خلال فترة تواجدهم بعملهم لمكافحة فيروس كورونا المستجد والحفاظ علي العاملين  موضحا أنه لا تهاون  في التعامل مع العاملين غير الملتزمين .
 
 
وأضافت المصادر،أن الوزارة أصدرت تعليمات صارمة  لكافة العاملين بمحطات تموين السيارات و العاملين بتوصيل الغاز  ومراكز العملاء الخاصة بإجراءات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل  وايضا العاملين المتواجدين بالمراكز الرئيسية للوزارة والهيئات التابعة ومواقع الإنتاجية البرية والبحرية بضرورة الالتزام بارتداء الماسك أو الكمامة وتوقيع عقوبات على المخالفين .
 
 واشارت المصادر ،أنه سيتم تركيب وحدات تعقيم بالبوابات الرئيسية لأغلب شركات البترول ومواقع الإنتاج لافتًا إلى أن تلك الإجراءات من ضمن الإجراءات الاحترازية التي ينفذها قطاع البترول لمكافحة فيروس كورونا المستجد موضحًا أن هذا الإجراء من شأنه الحفاظ على العاملين وحمايتهم من فيروس كورونا المستجد  .

البترول

فيروس كورونا

بوابات تعقيم

ارتداء الكمامات

مواقع الإنتاج

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