اليوم السابع
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بوسنيون يحتجون مع اتهام مسئولين بالفساد فى معالجة أزمة كورونا.. صور

السبت، 30 مايو 2020 05:53 م
بوسنيون يحتجون مع اتهام مسئولين بالفساد فى معالجة أزمة كورونا.. صور المشاركين فى المظاهرات
رويترز

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نزل آلاف البوسنيين إلى الشوارع، اليوم السبت، للاحتجاج على سوء الحكم والتوجهات القومية والفساد مع اتهام مسؤولين كبار فى الحكومة بالكسب غير المشروع فيما يتعلق بشراء أجهزة تنفس صناعى معيبة لمرضى فيروس كورونا كوفيد-19.
 
أحد المشاركون فى المظاهرات
أحد المشاركون فى المظاهرات
 
ونظم الاحتجاج، حزب معتدل صغير يُدعى منصة من أجل التقدم وانضم له زعماء مجموعات معارضة أخرى.
 
المشاركين فى المظاهرات
المشاركين فى المظاهرات
 
وقال زعيم الحزب ميرساد هادزيكاديتش لرويترز، لدى قيادته لمسيرة الاحتجاج "ما نأمله هو أن نوقظ الناس حتى يعلموا أن الأمر يعود لهم وأن بإمكانهم بالفعل تحقيق التغيير".
 
مظاهرات فى شوارع البوسنة
مظاهرات فى شوارع البوسنة
 
وشارك المحتجون فى المسيرة السلمية، وهم يضعون الكمامات وبعضهم يدفع عربات أطفال. وبدأت المسيرة من البلدة القديمة فى سراييفو ووصلت إلى مبنى البرلمان ورفع الكثير من المشاركين بالونات صفراء عليها علم البوسنة.
 
وشهدت البوسنة، فضائح فساد ترتبط فى الأغلب بمسؤولين من الأحزاب الحاكمة لكن أغلبهم لم توجه لهم اتهامات رسمية.
 
وقال هادزيكاديتش، إن المحتجين يريدون انتخابات نزيهة ووضع حد للفساد.
 
وتأجلت انتخابات محلية، كانت مقررة فى الرابع من أكتوبر لأكثر من شهر بسبب الافتقار إلى التمويل بعد إخفاق الحكومة فى تمرير ميزانية 2020.
 
وفى أحدث فضيحة فساد، نفى فاضل نوفاليتش رئيس وزراء منطقة الاتحاد البوسنى الكرواتى المتمتعة بالحكم الذاتى فى البوسنة اتهامات بارتكاب مخالفات خلال شراء أجهزة التنفس الصناعى الصينية.
 

البوسنه

كورونا

فيروس كورونا

جائحه كورونا

الحكومه البوسنيه

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