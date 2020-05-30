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بمشاركة 26 دولة.. مصادرة 50 طن كوكايين في عملية بحرية دولية خلال 45 يوما

السبت، 30 مايو 2020 07:00 ص
بمشاركة 26 دولة.. مصادرة 50 طن كوكايين في عملية بحرية دولية خلال 45 يوما كوكايين - أرشيفية
رويترز

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 قال الرئيس الكولومبي إيفان دوكي يوم الجمعة إن عملية بحرية متعددة الأطراف لمكافحة المخدرات صادرت 50 طنا من الكوكايين خلال 45 يوما.

وجرت عملية "أوريون في" التي ضمت 26 دولة من الأمريكيتين وأوروبا في الفترة من أول أبريل نيسان وحتى منتصف مايو أيار. وألقي القبض على نحو 150 شخصا وصودرت عشرات المركبات المائية وأربع طائرات.

وقال الرئيس الكولومبي "أتاحت لنا هذه المرحلة خلال تطورها، عندما رأينا الأطنان المصادرة (من الكوكايين) مستمرة في الزيادة وبالعشرات، المجال لنعيد التأكيد على أن الالتزام تجاه تعدد الأطراف في الحرب على تهريب المخدرات أمر أساسي".

وذكر وزير الدفاع كارلوس هولمز تروخيلو أن الكوكايين المصادر يعادل زهاء 126 مليون جرعة ويجلب للعصابات إيرادات تبلغ 1.7 مليار دولار. وصادرت العملية أيضا سبعة أطنان من الماريجوانا تقدر بنحو 36.7 مليون دولار.

وتمكنت عملية أوريون وهي جزء من سلسلة جهود مشتركة لمكافحة التهريب 180.3 طن من الكوكايين و22.6 طن من الماريجوانا حتى الآن هذا العام.

 


كوكايين

الرئيس الكولومبي

إيفان دوكي

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