بروكسل وبرلين تتفقان على خطة إنقاذ لوفتهانزا بقيمة 9 مليارات يورو

كتبت آمال رسلان

أكدت مفوضية الاتحاد الأوروبي اليوم، أنها اتفقت مع الحكومة الفيدرالية الألمانية بشأن خطة وشروط مساعدة الدولة لشركة الطيران الألمانية "لوفتهانزا" من خلال حزمة مساعدات بقيمة 9 مليار يورو، وكذلك بشأن الالتزامات التي اقترحتها ألمانيا لتأمين المنافسة، والتي شملت توفير بعض حقوق الإقلاع والهبوط والأصول في مطاري فرانكفورت وميونيخ.

وتضمن الاتفاق وفقا لبيان المفوضية أنه يمكن لشركات الطيران الأوروبية الأخرى الدخول أو توسيع الأنشطة في هذه المطارات لصالح المستهلكين والمنافسة الفعالة. وكانت لوفتهانزا قد أعلنت في وقت سابق أنها ستقبل التسوية التي تم التفاوض عليها بين برلين وبروكسل. وبناءً على ذلك، يتعين على لوفتهانزا تسليم حقوق الإقلاع والهبوط إلى المنافسين في مطاري فرانكفورت وميونيخ.

واتفق الاتحاد الأوروبي وبرلين قبل أيام على خطة الإنقاذ المرتقبة والتي تبلغ قيمتها 9 مليارات يورو (9.8 مليار دولار) لمساعدة شركة الطيران على التكيف مع الخسائر الناجمة عن وباء فيروس كورونا. وقالت لوفتهانزا في بيان لها السبت، إن مجلس الإشراف على الشركة قرر قبول تسوية تم التوصل إليها بين مفاوضي برلين ومفوضية الاتحاد الأوروبي تشمل التخلي عن عدة مواضع في مطارين.

وأمس الجمعة، قالت مصادر إن الحكومة الألمانية وافقت أيضا على التسوية. وتعتزم سلطات المنافسة في الاتحاد الأوروبي سحب مواضع للإقلاع والهبوط من لوفتهانزا في مركزيها الرئيسيين في فرانكفورت وميونخ، وفقا لشركة لوفتهانزا.

أعلنت شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا أكبر شركة طيران في أوروبا أنها ستبدأ استئناف رحلاتها اعتباراً من أول يونيو المقبل، وإعادة تشغيل 160 طائرة من أسطول المجموعة التابعة لها (Lufthansa – Swiss Air – Eurowings) ، إلى 106 وجهة محلية وخارجية (داخل الاتحاد الأوروبي) إلى جزيرتي كريت باليونان و بالما دي مايوركا بإسبانيا. وأكدت شركة الطيران أنها سوف تطلب من الركاب مراعاة لوائح الدخول والحجر الصحي الحالية للوجهات المعنية عند التخطيط لرحلتهم، وارتداء الأقنعة الطبية طوال الرحلة، وسوف تكون الوجبات على الطائرات محدودة ومغلفة خلال تلك الفترة حتى إشعار آخر.

وتنضم لوفتهانزا إلى عدد من الخطوط الجوية التى اعلنت استئناف عملها، حيث اكدت الخطوط الجوية الكورية Korean Air أنها تبدأ تسيير 19 رحلة جوية دولية أسبوعية اعتبارا من 1 يونيو القادم، ضمنها ثلاث رحلات أسبوعيا من سيول Seoul إلى مطار فرانكفورت أيام الاثنين والخميس والسبت من كل أسبوع باستخدام طائرات Boeing 787-9 بسعة 269 راكب.