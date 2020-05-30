بدء سحب المسحات من المشتبه بإصابتهم بكورونا فى مستشفى صدر إسنا.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت مستشفى صدر إسنا جنوب محافظة الأقصر، اليوم السبت، بدء أعمال سحب مسحات من أصحاب الملفات التى تم تقديمها خلال الأيام الماضية، حيث أعلن الدكتور زكريا الحداد مدير الإدارة الصحية بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، أنه تقرر أيضاً أن يتم اليوم السبت، سحب المسحات لأصحاب الملفات التى تم تقديمها يوم 27 مايو، حيث تم الإتصال بهم مساء أمس لكى يتوجهوا لمقر المستشفى لسحب المسحات لهم، مؤكداً أن مدينة إسنا لم تسجل أية حالات مصابة بكورونا أمس الجمعة.

وأضاف مدير الإدارة الصحية بمدينة إسنا، فى بيان صحفى، أنه نظراً لعودة الموظفين إلى أعمالهم فى جميع منشآت الصحة، تقرر على الجميع من الأطباء والموظفين بالمواقع الصحية بضرورة ارتداء الماسك وذلك لحماية أنفسهم وحماية الآخرين، وكذلك كافة المواطنين المتوجهين لمقرات الخدمات الصحية ضرورة إرتداء الكمامات لمنع إنتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأوضح الدكتور زكريا الحداد، أنه على جميع المتوجهين لأى مقر خدمة صحية لطلب خدمة أو تطعيمات أو أي خدمة، ضرورة الإلتزام بالتعليمات وإرتداء الكمامات، موضحاً أن بعض المواطنين اعترضوا على تسليم الملفات بالإدارة، وذلك لوجود تطعيمات أطفالهم بها وخوفهم على أولادهم من العدوى، لذلك تمت الاستجابة لطلبات الأهالى وقررت الإدارة تسليم الملفات على بوابة مستشفى صدر إسنا فى حدود خمسة عشر ملف يومياً، وتزيد تدريجياً.

وكانت قد أعلنت الإدارة الصحية بمدينة إسنا، أنه يتم داخل مستشفى الصدر بإسنا العمل على خدمة الحالات المشتبه بها على قدم وساق، وذلك بعد بدء تسليم جرعات العلاج لأصحاب الحالات البسيطة، حيث أنه يتم تسليمها عبارة عن جرعة لمدة 5 أيام مع المتابعة اليومية للحالة، موضحاً أنه سيتم بدءاً من يوم غداً السبت، عملية أخذ المسحات للحالات داخل المستشفى، وتم التأكيد على أن رجال الإدارة الصحية بإسنا لم يتأخروا فى خدمة أحد ويعملون بجهد كبير فى حدود الإمكانيات المتاحة لهم، مؤكداً لأهالى إسنا أنه لا يوجد حجز داخل مستشفى صدر إسنا كما يظن البعض من المواطنين، بل يقتصر دورها على العلاج وأخذ المسحات، وعلى جميع شباب المدينة مساعدة الأهالى وتوفير كافة المتطلبات لخدمتهم فى مكافحة فيروس كورونا.



أعمال سحب المسحات من المشتبه بإصابتهم بكورونا فى مستشفى صدر إسنا



أعمال سحب المسحات من المشتبه بإصابتهم بكورونا فى مستشفى صدر إسنا



أعمال سحب المسحات من المشتبه بإصابتهم بكورونا فى مستشفى صدر إسنا



أعمال سحب المسحات من المشتبه بإصابتهم بكورونا فى مستشفى صدر إسنا