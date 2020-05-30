انفجار بمقر "سى إن إن" أثناء احتجاجات ضد مقتل رجل أسود بأمريكا.. فيديو

ألقى المتظاهرون مفرقعات نارية على مقر شبكة "CNN" فى أتلانتا بولاية جورجيا الأمريكية، على الهواء مباشرة، مخلفة انفجاراً فاجأ المراسلين أثناء البث المباشر.

واضطر طاقم "CNN" الإخباري إلى قطع البث التلفزيوني المباشر بينما كانوا يغطون المتظاهرين الذين يحاولون اقتحام مبنى الأخبار الخاص بهم.

ويظهر مقطع الفيديو التغطية المباشرة على شبكة "CNN"شرطة مكافحة الشغب بكامل معداتها وهي تحاول السيطرة على حشد من المتظاهرين.

وقامت الاحتجاجات في أتلانتا بعد أن انتشر الغضب على وفاة المواطن الأمريكي الأسمرالبشرة جورج فلويد من مينيابوليس على يد شرطي أبيض، إلى مدن أمريكية رئيسية أخرى أمس (الجمعة).