النيابة تطلب تقرير فحص عملات ورقية مزورة ضبطت بحوزة محاسب فى الجيزة

كتب أحمد الجعفرى

خاطبت النيابة العامة بجنوب الجيزة، قسم التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى، لافادتها بنتائج فحص عملات ورقية مزورة تم ضبطها بحوزة محاسب، للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة، وطلبت تحريت الأجهزة الأمنية التكميلية حول نشاط المتهم.

اعترف محاسب تم القبض عليه، لاتهامه بتزوير النقود، أنه حول مسكنه بمدينة السلام بالقاهرة، إلى مأوى له لتزوير العملات خاصة الأجنبية، مستخدمًا جهاز لاب توب، وطابعتين في عملية التزوير.

وأضاف المتهم، أنه يروج النقود المزورة بمحافظتي القاهرة والجيزة، ويلتقي عملاءه بعد التواصل معهم هاتفيًا، مضيفًا أنه يستعين بعدد من الأشخاص، في البحث عن زبائن جدد له، مقابل الحصول على مبالغ مالية.

وقال المتهم، إن التاجرين المضبوطين بصحبته، باع لهما نقودا مزورة بعد أن التقى بهما بمدينة 6 أكتوبر، وأنهما كانا يستعدان لترويج النقود بمحافظتى القاهرة والإسكندرية محل إقامتهما، كما اقتصر دور نقاش تم القبض عليه، على دور الوساطة فقط، مقابل الحصول على مبلغ مالي، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وأحيلوا إلى النيابة للتحقيق.

وتم ضبط المتهمين عندما تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة ثانٍ الشيخ زايد، بمديرية أمن الجيزة، أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية من ضبط تاجر أحذية، وتاجر فاكهة – لهما معلومات جنائية– مقيمان بمحافظتى الإسكندرية والبحيرة، وذلك حال استقلالهما إحدى السيارات قيادة تاجر الأحذية، وبحوزتهما 250 ورقة مالية فئة الـ100جنيه مقلدة - ورقة مالية فئة الـ200جنيه مقلدة.

بمناقشتهما اعترفا بتحصلهما عليها من نقاش – مقيم بمدينة السادس من أكتوبر، تم ضبطه، وبمواجهته قرر أنه وسيط لهما وتحصل على المضبوطات من محاسب بمصنع – مقيم بمدينة السلام بالقاهرة – مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى حكم قضائى صادر ضده، مقابل مبلغ مالى قدره 5 آلاف جنيه.

عقب تقنين الإجراءات تم إعداد عدة أكمنة أسفرت إحداها عن ضبط المحاسب، حال تردده على دائرة القسم، وبحوزته 300 ورقة مالية فئة الـ100 دولار مقلدة - عدد 10 ورقات مالية فئة الـ100جنيه مقلدة.

بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات وقيامه بطباعة وتقليد تلك العملات باستخدام جهاز لاب توب و2 طابعة ألوان، وتم بارشاده ضبطهم، وكذا ضبط (عدد 100 ورقة مالية فئة الـ50 جنيه مقلدة بإجمالى 5000 جنيه - عدد 25 ورقة مالية فئة الـ100 دولار مقلدة بإجمالى 2500 دولار - عدد 100 ورقة مالية فئة الـ100دولار مطبوعة وجه واحد - الأدوات والخامات المستخدمة فى عملية تقليد الأوراق المالية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وتولت النيابة التحقيق.