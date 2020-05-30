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النيابة تطلب التحريات وتقرير الأدلة الجنائية حول حريق شقة فى المنصورية

السبت، 30 مايو 2020 02:52 م
النيابة تطلب التحريات وتقرير الأدلة الجنائية حول حريق شقة فى المنصورية حريق شقة - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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طلبت النيابة العامة بجنوب الجيزة تحريات الأجهزة الأمنية حول الحريق الذى نشب داخل شقة سكنية بمنطقة المنصورية بالجيزة، للوقوف على ظروف وملابسات الحادث، كما طلبت تقرير المعمل الجنائى بشأن فحص أثار الحريق.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد نشوب حريق بإحدى الشقق السكنية، بمنطقة المنصورية. انتقل على الفور رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتم محاصرة النيران والسيطرة على الحريق دون وقوع إصابات، وحرر محضر بالواقعة، واخطرت النيابة للتحقيق.

وتؤكد إدارة الحماية المدنية، إنه خلال فصل الصيف تتزايد الحرائق، لوجود مجموعة من الأخطاء التى يرتكبها قاطنى الشقق والعقارات السكنية، تؤدى إلى اندلاع الحرائق خلال ارتفاع درجات الحرارة، منها عدم وجود فتحات تهوية سواء فى الشقق أو داخل المخازن التى تحتوى على مواد قابلة للاشتعال.  

وتشدد  الإدارة استعمال أسلاك كهربائية مقلدة لا تتحمل الضغوط وتؤدى لنشوب حرائق بسبب الماس الكهربى، بالإضافة إلى الأحمال الزائدة، بسبب تشغيل أجهزة التكييفات والأجهزة الكهربائية، وتخزين مواد سريعة الاشتعال بجوار مصدر حرارى.

 

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