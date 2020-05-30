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النيابة تأمر بإيداع أطفال عصابة الأحداث بشبرا دور الرعاية وحبس باقى المتهمين

السبت، 30 مايو 2020 05:45 م
النيابة تأمر بإيداع أطفال عصابة الأحداث بشبرا دور الرعاية وحبس باقى المتهمين حبس_أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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أمرت نيابة شمال القاهرة الكلية، برئاسة المستشار ياسر أبو غنيمة، المحامى العام الأول للنيابات ، بحبس تشكيل عصابي 4 أيام على ذمة التحقيق، وذلك لاتهامهم باستغلال أطفال الشوارع "الأحداث"، فى ارتكاب وقائع السرقة من داخل السيارات بمنطقة شبرا مصر ، كما أمرت بإيداع الأطفال دور الرعاية.

البداية كانت بتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا يفيد أنه أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة شبرا بدائرة القسم لملاحظة الحالة الأمنية تمكنوا من ضبط (3 "أطفال" أحدهم ينتحل شخصية أخرى) عقب قيامهم بسرقة (جهاز كاسيت، طفاية حريق من داخل سيارة بأسلوب "الضغط على الهواية").

وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة بتحريض من (عاطلَين "أحدهما له معلومات جنائية")، تم ضبطهما وأقرا بأقوال المتهمين، وأضافا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى إستقطاب الصبية الأحداث وإستغلالهم فى إرتكاب حوادث السرقة لصالحهما.

واعترفا باستغلال الثلاث أطفال فى ارتكاب 5 حوادث سرقة، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات بمكان إخفائها ، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة ، وأخطرت النيابة العامة ، التى تولت مباشرة التحقيقات ، والتى أمرت بإيداع الأطفال الضحايا دور الرعاية .


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