المغرب تسير 3 طائرات لإجلاء مواطنيها العالقين فى الجزائر

الرباط (أ ش أ)

انطلقت ثلاث رحلات لطائرات مغربية تابعة لشركة الخطوط الملكية المغربية، لنقل المواطنين المغاربة العالقين فى الجزائر، وأفادت مصادر بقطاع الطيران المدني المغربي بأن هذه الطائرات ستعود إلى المملكة المغربية ابتداء من بعد ظهر اليوم السبت .. موضحة أن الطائرات الثلاث، من طراز بوينغ 737، وستقل كل طائرة 100 راكب.

وكانت وزارة الصحة المغربية، أعلنت فى بيان مقتضب عبر حسابها على تويتر، تسجيل وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرفع الإجمالي إلى 203 ، بالإضافة إلى تسجيل 26 إصابة لترفع الإجمالي إلى 7740.وفى وقت سابق، سمحت السلطات المغربية، لأصحاب المقاهى والمطاعم، باستئناف أنشطتهم الخدماتية ابتداء من غد الجمعة، بشرط الاقتصار على تسليم الطلبات المحمولة وخدمات التوصيل.

وقالت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمى المغربية - إنه ضمانا لسلامة العملاء والموظفين ومنع تفشى وباء فيروس كورونا المستجد، يتعين على أصحاب المقاهى والمطاعم الالتزام التام بالقواعد الوقائية والصحية المنصوص عليها من طرف السلطات الصحية، خاصة التأكد من نظافة أماكن وتجهيزات العمل وفق برنامج يومى وعلى مدار الساعة، والحرص على التهوية الكافية لأماكن العمل، وتوفير المحاليل المطهرة والكمامات الواقية للموظفين، وتنظيم العمل بما يضمن التقليص من كثافة الموظفين، واحترام قواعد التباعد الشخصى بين العملاء والموظفين وفيما بينهم.

كما اشترطت على أصحاب المقاهى والمطاعم، الحرص على سلامة الوجبات والمشروبات الموجهة للزباين خلال مراحل إعدادها وتوضيبها وإيصالها وتسليمها، والالتزام بتسليم الطلبات خارج المحل، وتحسيس الموظفين بضرورة التقيد بالإجراءات السالفة الذكر والتكثيف من تدابير الوقاية والنظافة سواء فى أماكن العمل أو خارجها، إضافة إلى تتبع الوضع الصحى للموظفين واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة وإبلاغ الجهات المختصة فى حالة اشتباه إصابة أحد الموظفين بالفيروس.