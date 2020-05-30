اليوم السابع
Ads
السبت، 30 مايو 2020 01:13 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

المغرب تسير 3 طائرات لإجلاء مواطنيها العالقين فى الجزائر

السبت، 30 مايو 2020 12:52 م
المغرب تسير 3 طائرات لإجلاء مواطنيها العالقين فى الجزائر الطيران المغربى ـ صورة أرشيفية
الرباط (أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

انطلقت ثلاث رحلات لطائرات مغربية تابعة لشركة الخطوط الملكية المغربية، لنقل المواطنين المغاربة العالقين فى الجزائر، وأفادت مصادر بقطاع الطيران المدني المغربي بأن هذه الطائرات ستعود إلى المملكة المغربية ابتداء من بعد ظهر اليوم السبت .. موضحة أن الطائرات الثلاث، من طراز بوينغ 737، وستقل كل طائرة 100 راكب.

وكانت وزارة الصحة المغربية، أعلنت  فى بيان مقتضب عبر حسابها على تويتر، تسجيل وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرفع الإجمالي إلى 203 ، بالإضافة إلى تسجيل 26 إصابة لترفع الإجمالي إلى 7740.وفى وقت سابق، سمحت السلطات المغربية، لأصحاب المقاهى والمطاعم، باستئناف أنشطتهم الخدماتية ابتداء من غد الجمعة، بشرط الاقتصار على تسليم الطلبات المحمولة وخدمات التوصيل.

وقالت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمى المغربية - إنه ضمانا لسلامة العملاء والموظفين ومنع تفشى وباء فيروس كورونا المستجد، يتعين على أصحاب المقاهى والمطاعم الالتزام التام بالقواعد الوقائية والصحية المنصوص عليها من طرف السلطات الصحية، خاصة التأكد من نظافة أماكن وتجهيزات العمل وفق برنامج يومى وعلى مدار الساعة، والحرص على التهوية الكافية لأماكن العمل، وتوفير المحاليل المطهرة والكمامات الواقية للموظفين، وتنظيم العمل بما يضمن التقليص من كثافة الموظفين، واحترام قواعد التباعد الشخصى بين العملاء والموظفين وفيما بينهم.

كما اشترطت على أصحاب المقاهى والمطاعم، الحرص على سلامة الوجبات والمشروبات الموجهة للزباين خلال مراحل إعدادها وتوضيبها وإيصالها وتسليمها، والالتزام بتسليم الطلبات خارج المحل، وتحسيس الموظفين بضرورة التقيد بالإجراءات السالفة الذكر والتكثيف من تدابير الوقاية والنظافة سواء فى أماكن العمل أو خارجها، إضافة إلى تتبع الوضع الصحى للموظفين واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة وإبلاغ الجهات المختصة فى حالة اشتباه إصابة أحد الموظفين بالفيروس.


المغرب

العالقين

الجزائر

المغاربه العالقين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
استبعاد التامفلو والإبقاء على الكلوروكين أبرز ملامح برتوكول علاج كورونا

استبعاد التامفلو والإبقاء على الكلوروكين أبرز ملامح برتوكول علاج كورونا

من اليوم ولمدة 15 يوما ..حظر التجوال يبدأ من 8 مساء وغلق المحال فى الـ 5

من اليوم ولمدة 15 يوما ..حظر التجوال يبدأ من 8 مساء وغلق المحال فى الـ 5

تعرف على طريقة العزل المنزلي لتحمي نفسك وأسرتك.. فيديو

تعرف على طريقة العزل المنزلي لتحمي نفسك وأسرتك.. فيديو

بالاسم ورقم الجلوس ..نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية بنسبة نجاح 99.8%

بالاسم ورقم الجلوس ..نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية بنسبة نجاح 99.8%

جمارك السيارات بالسويس تفرج عن 250 سيارة بقيمة 48 مليون جنيه خلال إبريل

جمارك السيارات بالسويس تفرج عن 250 سيارة بقيمة 48 مليون جنيه خلال إبريل

تقرير الصحة النفسية عن مكالمات كورونا يكشف: 50% منها من محافظة القاهرة.. والسيدات الأكثر احتياجا للدعم النفسى بنسبة 60%.. القلق والاكتئاب يسيطران على المتصلين.. و34% استعلموا عن الخدمات النفسية و65% طلبوها

تقرير الصحة النفسية عن مكالمات كورونا يكشف: 50% منها من محافظة القاهرة.. والسيدات الأكثر احتياجا للدعم النفسى بنسبة 60%.. القلق والاكتئاب يسيطران على المتصلين.. و34% استعلموا عن الخدمات النفسية و65% طلبوها

البنوك تبدأ غدا مواعيد العمل الجديدة من 9:30 صباحًا لـ3 عصرًا

البنوك تبدأ غدا مواعيد العمل الجديدة من 9:30 صباحًا لـ3 عصرًا

الإسكان تعلن أسماء الفائزين بوحدات الإعلان الـ 12 بمشروع الإسكان الاجتماعى

الإسكان تعلن أسماء الفائزين بوحدات الإعلان الـ 12 بمشروع الإسكان الاجتماعى

أسعار الذهب ترتفع 5 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 765 جنيها للجرام

أسعار الذهب ترتفع 5 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 765 جنيها للجرام

الأرصاد تحذر: موجة حارة من الإثنين حتى الأربعاء والحرارة تصل لـ 40 درجة

الأرصاد تحذر: موجة حارة من الإثنين حتى الأربعاء والحرارة تصل لـ 40 درجة

مقتل شخص بعد إطلاق نار من سيارة مدنية على متظاهرين فى ديترويت الأمريكية

مقتل شخص بعد إطلاق نار من سيارة مدنية على متظاهرين فى ديترويت الأمريكية

علماء صينيون يؤكدون فعالية لقاح جديد لكورونا بنسبة 99 %

علماء صينيون يؤكدون فعالية لقاح جديد لكورونا بنسبة 99 %

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة