المتهمون بإخفاء جثة صديقهم: توفى بجرعة مخدر زائدة فحرقنا جثته حتى تفحمت

كتب كريم صبحى

أدلى 3 عاطلين المتهمين بإخفاء جثة صديقهم وحرقها، عقب وفاته بجرعة مخدرات زائدة بمنطقة حلوان، باعترافات تفصيلية أمام رجال المباحث، حيث اعترفوا بسابقة تعرفهم بالمجنى عليه واعتيادهم التقابل بأحد العقارات السكنية لتعاطى المواد المخدرة، وأنه فى أحد الأيام وأثناء تعاطيهم قام أحد المتهمين بحقن المتوفى بالمادة المخدرة "بالوريد" إلا أنهم فوجئوا بفقده الوعى ووفاته فاختمرت فى ذهنهم فكرة إخفاء معالم جثته خشية ضبطهم وفى سبيل تنفيذ ذلك قاموا بتجميع كمية من القمامة والأسلاك البلاستيكية ووضعوها اعلى الجثة وأشعلوا النيران بها مما أدى لتفحمها وهربوا وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وكشف رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، غموض واقعة العثور على جثة مُحترقة لأحد الأشخاص بحلوان وضبط المتهمين في الحادث، وحرر محضر بالواقعة وتولت نيابة حلوان التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، بلاغا من قسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة، يفيد بالعثور على جثة لذكر مجهول فى حالة تفحم كامل داخل مبنى "مهجور مكون من طابقين - غير معلوم مالكه" خلف مستشفى حميات حلوان بمنطقة منشية أطلس بدائرة القسم وإنتهاء تقرير الصفة التشريحية إلى أن الحروق غير حيوية وحدثت بعد الوفاة ،حيث توصلت التحريات إلى أن المجنى عليه دائم التردد على المبنى محل العثور على الجثة لتعاطى المواد المخدرة صحبة (ثلاثة عاطلين لإثنين منهم معلومات مسجلة ، مقيمين بدائرة القسم).

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة، أسفرت عن ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة.