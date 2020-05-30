القوات المسلحة تعلن القضاء على 3 تكفيريين شديدى الخطورة بسيناء.. فيديو

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة القضاء على 3 أفراد شديدى الخطورة، فى عمليتين نوعيتين بشمال سيناء.
القوات المسلحة تعلن القضاء على 3 تكفيريين شديدى الخطورة بسيناء.. فيديوالسبت، 30 مايو 2020 10:38 م
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