اليوم السابع
Ads
السبت، 30 مايو 2020 11:19 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

القوات المسلحة تعلن القضاء على 3 تكفيريين شديدى الخطورة بسيناء.. فيديو

السبت، 30 مايو 2020 10:38 م
القوات المسلحة تعلن القضاء على 3 تكفيريين شديدى الخطورة بسيناء.. فيديو جانب من الفيديو
كتب زكى القاضى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة القضاء على 3 أفراد شديدى الخطورة، فى عمليتين نوعيتين بشمال سيناء.
 
 

سيناء

شمال سيناء

القوات المسلحه

عمليه نوعيه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

" بنبنى لبكرة".. فيديوهات تعريفية بأبرز خدمات الإنتاج الحربى

الخميس، 28 مايو 2020 12:23 م

زكى القاضى يكتب: الهدف هدم منظومة القطاع الصحى فى مصر بأيدى الأطباء أنفسهم.. القطاع الطبى الأكثر عرضة للإصابة فى العالم وليس مصر وحدها.. وأطباء مصر قادرون لأنهم الجيش الأبيض كما وصفهم الشعب المصرى

الإثنين، 25 مايو 2020 10:48 م

فيديو ..السيسى يقدم هدايا عينية ومادية لأبناء وأسر الشهداء والمصابين بمناسبة العيد

الأحد، 24 مايو 2020 08:42 ص

المتحدث العسكرى يهنئ الشعب المصرى بعيد الفطر: عيد سعيد

السبت، 23 مايو 2020 10:18 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
النيابة تؤكد تعد المتهمين جنسيا على منة فتاة التيك توك وعرض أهاليهم أموالا لاسترضائها

النيابة تؤكد تعد المتهمين جنسيا على منة فتاة التيك توك وعرض أهاليهم أموالا لاسترضائها

وزير الاتصالات: الصحة حلت مشكلة الخط الساخن بتطبيق لمتابعة المرضى

وزير الاتصالات: الصحة حلت مشكلة الخط الساخن بتطبيق لمتابعة المرضى

حالات الشفاء من فيروس كورونا حول العالم تتخطى حاجز الـ2 مليون و700 ألف حالة

حالات الشفاء من فيروس كورونا حول العالم تتخطى حاجز الـ2 مليون و700 ألف حالة

وفيات كورونا فى الولايات المتحدة تتجاوز 105 آلاف حالة والإصابات تتخطى 1.8 مليون

وفيات كورونا فى الولايات المتحدة تتجاوز 105 آلاف حالة والإصابات تتخطى 1.8 مليون

كرم جبر: اتفاق مع المركز الطبى للسكة الحديد لعلاج صحفيى المؤسسات القومية من كورونا

كرم جبر: اتفاق مع المركز الطبى للسكة الحديد لعلاج صحفيى المؤسسات القومية من كورونا

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 30-5-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 30-5-2020

البنتاجون يرفع حالة التأهب لدى بعض الوحدات العسكرية تحسبا للتدخل فى مينيسوتا

البنتاجون يرفع حالة التأهب لدى بعض الوحدات العسكرية تحسبا للتدخل فى مينيسوتا

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ67 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ67 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

المتهمان بترويع طفل من ذوى الإعاقة بكلب يعترفان: قريبنا وبنهزر معاه

المتهمان بترويع طفل من ذوى الإعاقة بكلب يعترفان: قريبنا وبنهزر معاه

الصحة: 6456 حالة تحولت نتائج عيناتهم من إيجابى إلى سلبى لفيروس كورونا

الصحة: 6456 حالة تحولت نتائج عيناتهم من إيجابى إلى سلبى لفيروس كورونا

الصحة: شفاء 5693 حالة من كورونا وخروجهم من مستشفيات العزل والحجر الصحى

الصحة: شفاء 5693 حالة من كورونا وخروجهم من مستشفيات العزل والحجر الصحى

متحدث الوزراء: قائدو السيارات الخاصة ومن معهم غير ملزمين قانونا بارتداء الكمامة

متحدث الوزراء: قائدو السيارات الخاصة ومن معهم غير ملزمين قانونا بارتداء الكمامة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة