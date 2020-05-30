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العراق تسجل 11 إصابة جديدة بكورونا فى بابل وحالة وفاة فى الديوانية

السبت، 30 مايو 2020 10:55 ص
العراق تسجل 11 إصابة جديدة بكورونا فى بابل وحالة وفاة فى الديوانية مصابون بكورونا
بغداد (أ ش أ)

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أعلنت خلية أزمة بابل بالعراق اليوم السبت، إصابة 11 طالبا قادما من روسيا بفيروس كورونا، ونقلت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء عن محافظ بابل حسن منديل قوله إن 11 طالبا كانوا قادمين من روسيا إلى سكنهم فى بابل تبين إصابتهم بكورونا بعد فحصهم بالمطار، وتم احتجازهم حال وصولهم إلى المحافظة بمستشفى الحلة الجراحي، اتخاذ التدابير المناسبة.

وفي سياق متصل، أعلنت دائرة صحة الديوانية وفاة امراة مصابة بفيروس كورونا، مضيفة أن عدد الإصابات المسجلة في الديوانية بلغ 24 حالة شفي منها 11 حالة وتوفيت حالتان.

من جهتها أعلنت شرطة ذي قار بالعراق ،اليوم السبت، تطبيق حظر التجوال الشامل في المحافظة وغلق مداخل قضاء سوق الشيوخ لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19 ).

وذكرت مديرية الشرطة - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء - أن هذا القرار جاء تنفيذا لمقررات خلية الأزمة ، وذلك بعد أن سجلت المحافظة 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينها 18 حالة في قضاء سوق الشيوخ 

وفي سياق متصل، دعت محافظة بغداد إلى فرض حظر شامل للتجوال لمدة 14 يوما من أجل تطويق الإصابات والتقليل من الاختلاط.
وقال محافظ بغداد محمد جابر العطا، إن مؤشرات خطر انتشار فيروس كورونا بالعاصمة ازداد بشكل كبير بسبب الملامسة وعدم تطبيق إجراءات الوقاية، مشيرا إلى أن الإصابات انتشرت في جميع مناطق بغداد والأطراف وأن المستشفيات تحاول استيعاب الزيادة في عدد الإصابات.

 


العراق

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فيروس كورونا

بابل

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