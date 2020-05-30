العراق تسجل 11 إصابة جديدة بكورونا فى بابل وحالة وفاة فى الديوانية

بغداد (أ ش أ)

أعلنت خلية أزمة بابل بالعراق اليوم السبت، إصابة 11 طالبا قادما من روسيا بفيروس كورونا، ونقلت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء عن محافظ بابل حسن منديل قوله إن 11 طالبا كانوا قادمين من روسيا إلى سكنهم فى بابل تبين إصابتهم بكورونا بعد فحصهم بالمطار، وتم احتجازهم حال وصولهم إلى المحافظة بمستشفى الحلة الجراحي، اتخاذ التدابير المناسبة.

وفي سياق متصل، أعلنت دائرة صحة الديوانية وفاة امراة مصابة بفيروس كورونا، مضيفة أن عدد الإصابات المسجلة في الديوانية بلغ 24 حالة شفي منها 11 حالة وتوفيت حالتان.

من جهتها أعلنت شرطة ذي قار بالعراق ،اليوم السبت، تطبيق حظر التجوال الشامل في المحافظة وغلق مداخل قضاء سوق الشيوخ لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19 ).