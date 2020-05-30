وأوضح القرار أن ذلك ينطبق على المصابين الخارجين من المستشفيات، أو العزل المنزلي، أو العزل المؤسسي، بحيث يمكن للمريض الخروج بعدها من نطاق العزل والاجراءات المصاحبة لها.