الكويت (أ ش أ)

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم السبت، تقليص مدة عزل المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) الخارجين من المستشفيات، أو العزل المنزلي، أو العزل المؤسسى، لتصبح عشرة أيام، وأصدر وكيل وزارة الصحة الكويتية الدكتور مصطفى رضا قراراً، بتحديث آلية عزل المرضى المصابين بفيروس كورونا، بناء على التوصيات الحديثة من منظمة الصحة العالمية ومن المراجع الطبية؛ حيث تم تحديث آلية عزل المصابين واشتراطات العزل، لتصبح عشرة أيام من بداية ظهور أعراض المرض.

وأوضح القرار أن ذلك ينطبق على المصابين الخارجين من المستشفيات، أو العزل المنزلي، أو العزل المؤسسي، بحيث يمكن للمريض الخروج بعدها من نطاق العزل والاجراءات المصاحبة لها.

ويبدأ سريان قرار مجلس الوزراء الكويتى بالانتقال من الحظر الكلي للتجول إلى الحظر الجزئى اعتباراً من غد الأحدوفق صجيفة الراى الكويتية.

وأوضح مصدر مطلع للصحيفة، أنه سيتم اعتباراً من اليوم السبت، إلغاء كافة تصاريح عدم التعرض وإعادة منحها للجهات المعنية ذات الطابع الخاص وبأعداد قليلة جدا.

وشدد المصدر على أن من غير المسموح بالتجول والخروج نهار اليوم السبت، وكشف المصدر أن المناطق التي ستعزل كليا مثل حولي وميدان وحولي والفروانية وجليب الشيوخ المهبولة وخيطان لن يسمح بالدخول والخروج منها نهائياً بحسب توصيات وزارة الصحة كونها مناطق موبوءة.

وكانت الكويت أعلنت خطتها لإعادة الحياة إلى طبيعتها بشكل تدريجى ، وفقاً لطبيعة نشاط الجهات في القطاعين الحكومي والخاص، مع عدم استبعاد أي خيار في الحرب على الوباء، بما في ذلك العزل الكلي لبعض المناطق إذا اقتضت الضرورة.