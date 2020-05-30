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الشرطة التركية تقتحم مقر حزب الشعوب الديقراطى المعارض

السبت، 30 مايو 2020 06:03 م
الشرطة التركية تقتحم مقر حزب الشعوب الديقراطى المعارض قوات الشرطة التركية
كتب مصطفى عنبر

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اقتحمت قوات الشرطة التركية مبنى حزب الشعوب الديمقراطى بمحافظة باتمان التركية. وفقا لوسائل إعلام تركية. وادعت الشرطة التركية فيما يتعلق بهذا الهجوم الذى قامت به والذى استمر لمدة ساعتين على مقر الحزب بوجود ملصقات لعبدالله أوجلان معلقه على مبنى الحزب.

وأثناء تلك الهجوم الذى قامت به قوات الشرطة التركية فى ساعات الليل، كان يوجد بمقر الحزب كلاً من نواب حزب الشعوب الديمقراطى عائشة أجار باشاران ومحمد رشدو ترياقى والدكتور نجدت إيباكيوز وبعض المحامين. وقد تم أخذهم إلى محيط عربات الشرطة بينما استمرت عمليات التفتيش داخل مبنى الحزب.

فيما جاء أعضاء ومديرو الحزب إلى مبنى الحزب إلا أنهم واصلوا ساعات من الانتظار خارج المبنى. وفى نهاية عمليات التفتيش تم القبض على رؤساء الحزب المشاركين بمحافظة باتمان وهم عمر كوتلو وفاطمة ألباى.


تركيا

حزب الشعوب الديقراطى

الشرطة التركية

عبدالله ووجلان

اردوغان

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