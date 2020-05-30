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"السياحة العالمية" تصدر مبادئ لمساعدة الحكومات على فتح القطاع بطريقة آمنة

السبت، 30 مايو 2020 12:07 م
"السياحة العالمية" تصدر مبادئ لمساعدة الحكومات على فتح القطاع بطريقة آمنة زوراب بولوليكاشفيلي الامين العام لمنظمة السياحة العالمية
كتبت آمال رسلان 

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قالت منظمة السياحة العالمية إنها أصدرت مجموعة من المبادئ التوجيهية، لمساعدة قطاع السياحة على الظهور بشكل أقوى وأكثر استدامة من COVID-19. وتم إصدار المبادئ التوجيهية بالتشاور مع لجنة أزمة السياحة العالمية، وتهدف إلى دعم الحكومات والقطاع الخاص للتعافي من أزمة لا مثيل لها. وحذرت وكالة الأمم المتحدة المتخصصة من أن عدد السياح الدوليين قد ينخفض بنسبة تتراوح بين 60٪ و 80٪.

وهذا يعرض 100-120 مليون وظيفة للخطر، ويمكن أن يؤدي إلى فقدان 910 مليارات دولار إلى 1.2 تريليون دولار في الصادرات. وقال الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية ، زوراب بولوليكاشفيلي: "توفر هذه المبادئ التوجيهية لكل من الحكومات والشركات مجموعة شاملة من الإجراءات المصممة لمساعدتهم على فتح السياحة مرة أخرى بطريقة آمنة وسلسة ومسؤولة. إنها نتاج التعاون المعزز الذي ميز استجابة السياحة لهذا التحدي المشترك ، بالبناء على المعرفة والمدخلات من مختلف القطاعات العامة والخاصة ومن العديد من وكالات الأمم المتحدة كجزء من استجابة الأمم المتحدة الأوسع.

 ويركز الدليل الجديد ، وهو متابعة لتوصيات العمل التي أقرتها اللجنة بالفعل ، على سبع أولويات لاستعادة السياحة على أساس أركان التخفيف من الأثر الاقتصادي ، وتطوير بروتوكولات السلامة والاستجابات المنسقة وتعزيز الابتكار.

وتوفر هذه الإرشادات لكل من الحكومات والشركات مجموعة شاملة من الإجراءات المصممة لمساعدتهم على فتح السياحة مرة أخرى بطريقة آمنة وسلسة ومسؤولة. وتبرز المبادئ التوجيهية أهمية استعادة ثقة المسافرين من خلال بروتوكولات السلامة والأمن المصممة لتقليل المخاطر في كل خطوة من سلسلة القيمة السياحية.

تتضمن هذه البروتوكولات تنفيذ إجراءات الفحص عند الاقتضاء ، بما في ذلك عمليات مسح درجات الحرارة ، والاختبار ، والإبعاد الجسدي ، وتكرار التنظيف المحسن ، وتوفير مجموعات النظافة للسفر الجوي الآمن ، وخدمات الضيافة أو الأحداث الآمنة. وتسلط إرشادات منظمة السياحة العالمية الضوء أيضًا على فرصة تعزيز التحول الرقمي للوجهات والشركات والموظفين، من خلال مبادرات مثل التدريب المجاني عبر الإنترنت مع أكاديمية منظمة السياحة العالمية على الإنترنت وتنفيذ تطبيقات مثل Hi Card لتحسين قابلية التشغيل البيني الدولي في المطارات والفنادق . كما تم تسليط الضوء على دور التكنولوجيا في تعزيز المسافة الاجتماعية في الفنادق والوجهات السياحية.


السياحة العالمية

عودة السياحة

اخبار مصر

فتح الحدود

كورونا

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