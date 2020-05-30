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السودان: حريصون على مصالحنا ومصالح مصر واثيوبيا فيما يخص سد النهضة

السبت، 30 مايو 2020 07:03 م
السودان: حريصون على مصالحنا ومصالح مصر واثيوبيا فيما يخص سد النهضة فيصل محمد صالح
كتب محمد عبد العظيم

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أكد وزير الإعلام السودانى فيصل محمد صالح، أن تقارير الاستخبارات والجيش السودانيين أكدت مشاركة الجيش الإثيوبى فى الاعتداءات داخل أراضينا، مشيرا إلى أن السودان يبقى كل الخيارات مفتوحة فى اللجوء للمؤسسات الإقليمية والدولية فى مراحل لاحقة بشأن الاعتداءات الحدودية.

وأضاف خلال تصريحات لشبكة "سكاى نيوز"، أن هناك اتصالات بين الخرطوم وأديس أبابا لاحتواء التوتر الحدودى، موضحا أن الخرطوم تنتظر مناقشة الاعتداءات خلال اجتماع للجنة سودانية إثيوبية مشتركة رفيعة المستوى.

وشدد المتحدث باسم الحكومة السودانية، على أن السودان حريص على مصالحه ومصالح مصر وإثيوبيا فيما يتعلق بسد النهضة.


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