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السكة الحديد تستأنف اليوم تشغيل القطارات من 6.30 صباحًا حتى 7.30 مساءً

السبت، 30 مايو 2020 05:30 ص
السكة الحديد تستأنف اليوم تشغيل القطارات من 6.30 صباحًا حتى 7.30 مساءً السكة الحديد
كتب رضا حبيشى

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تستأنف اليوم السبت حركة قطارات السكة الحديد بعد إيقاف 6 أيام، وابتداء من اليوم ستعمل القطارات من 6.30 صباحًا حتى 7.30 مساء تطبيقا لقرارات حظر التجوال يوميا من 8 مساء حتى 6 صباحًا، وغير مسموح للركاب استقلال القطارات أو دخول المحطات بدون ارتداء كمامات.
 
 كان وزير النقل المهندس كامل الوزير وجه قيادات السكة الحديد بإعداد جداول تشغيل للقطارات تتناسب مع حجم الطلب المتزايد علي قطارات السكك الحديدية  وبما يتناسب  مع قرار توقيت الحظر الصادر من مجلس الوزراء من الساعة الثامنة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحا وذلك  بالتزامن مع عودة تشغيل القطارات بدءا من السبت. 
 
وأضاف الوزير أنه قد تقرر أن تقوم هيئة  السكك الحديدية  بتشغيل ٦٦٤ قطار  يوميا علي الوجهين القبلي والبحري وتعديل مواعيد عدد ١٠ قطارات علي الوجه البحري ابتداءً من السبت الموافق ٣٠ مايو .
 
وأوضح وزير النقل أنه وجه قيادات هيئة السكك الحديدية باستمرار اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا في مواقع العمل بمشروعات السكة الحديد وفي استمرار أعمال التعقيم والتطهير الدوري والمستمر لكافة المحطات والقطارات والتنسيق المستمر مع شرطة النقل والمواصلات لمتابعة تطبيق قرار مجلس الوزراء بشأن ارتداء الركاب للكمامات خلال استخدام مرفق السكك الحديدية حفاظا على صحة وسلامة الركاب والمجتمع.
 
وطالب الوزير  بتنفيذ علامات التباعد عند شبابيك التذاكر على كافة المحطات الرئيسية والمحطات الاكثر ازدحاماً حفاظا على صحة وسلامة الركاب وكذلك نشر رسائل توعية للمواطنين عن الفيروس وعن ضرورة الالتزام  بارتداء الركاب  للكمامات في وسائل النقل الجماعي ومنها السكة الحديد ونشر ملصقات للتوعية بذات الشأن في كافة المحطات واتخاذ كافة الاجراءات والتدابير التي تكفل تسهيل سفر الركاب.
 

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