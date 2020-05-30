اليوم السابع
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السعودية تستكمل جاهزيتها لفتح أكثر من 90 ألف مسجد بالمملكة غدا

السبت، 30 مايو 2020 03:08 م
السعودية تستكمل جاهزيتها لفتح أكثر من 90 ألف مسجد بالمملكة غدا مسجد الرسول - صورة أرشيفية
كتب كامل كامل

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أكملت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية كافة التجهيزات لافتتاح أكثر من 90 ألف مسجد وجامع في مختلف مناطق المملكة تنفيذاً للأمر السامي الكريم بفتح جميع المساجد يوم الأحد القادم الموافق للثامن من شهر شوال الجاري 1441هـ - ما عدا الواقعة بمدينة مكة المكرمة - وفق الإجراءات الاحترازية والتعليمات التي أقرتها الوزارة مؤخراً بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص لمنع تفشي فيروس كورونا.

 

جاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة أوضحت فيه أن فرق الصيانة والتشغيل والتعقيم بمختلف مساجد وجوامع مناطق المملكة أنهت كافة الاستعدادات لفتح المساجد بعد تعقيمها ونظافتها وصيانتها ووضع اللوحات التعليمية للأخذ بالإجراءات الاحترازية التي توافق القرارات الصادرة من وزارة الصحة لمنع انتشار فيروس كورونا.

 

كما أعدت الوزارة خطة إعلامية توعوية تواصل تنفيذها بالتعاون مع القنوات والإذاعات والصحف الورقية والإلكترونية وعبر منصاتها الرقمية وبوابتها الإلكترونية وبمشاركة علماء ودعاة وأئمة المساجد والجوامع بمناطق المملكة لنشر التعليمات والإجراءات الاحترازية بلغات عالمية لحث أئمة ومؤذني المساجد والمصلين للالتزام بها لسلامتهم، ومنها الوضوء في المنزل وغسل اليدين جيدا واستعمال المعقمات قبل الحضور إلى المسجد وبعده، وحث كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة أن تكون صلاتهم في المنازل، والقراءة من المصحف الإلكتروني بالجوال أو إحضار المصحف الخاص، وإحضار السجادة الخاصة وعدم تركها بعد الصلاة، وإبقاء مسافة لا تقل عن مترين بين كل مصلٍ وآخر، وعدم اصطحاب الأطفال الأقل من 15 عاماً، ولبس الكمامة القماشية، وتجنب المصافحة، وعدم التزاحم عند دخول المساجد أو الخروج منها.

 

وأنهت الوزارة طباعة ربع مليون لوحة للتعليمات الإرشادية ولغات عالمية بدأت بتوزيعها في مساجد وجوامع المملكة لنشر الوعي لدى مرتادي المساجد بضرورة الأخذ بالإجراءات الاحترازية لتوقي فيروس كورونا.

ووجهت الوزارة كافة الجمعيات ومكاتب الدعوة والإرشاد المعنية بدعوة الجاليات والتي يزيد عددها على 420 مكتباُ تعاونياُ لمضاعفة جهدها في توعية الجاليات على اختلاف لغاتهم عبر المنصات الإلكترونية والبروشورات التوعوية ومقاطع الفيديو التعليمية لنشر الوعي لديهم عن الذهاب للمساجد.

 

كما وجهت الوزارة كافة فروعها بمناطق المملكة بتكثيف الجولات الرقابية بمشاركة مديري الفروع وأكثر من أربعة آلاف مراقب للوقوف على احتياجات المساجد ومدى تطبيق الإجراءات الوقائية والرفع بتقارير يومية عن المخالفين لقرارات الوزارة، كما تعمل الوزارة حالياً على إنهاء إجراءات تعيين كافة المراقبين بالمناطق للوظائف التي أعلن عنها مسبقاً حيث أن فرع الرياض شرع بإنهاء إجراءات تعيين 600 مراقب مساجد منهم 100 من العنصر النسائي.

 

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أنها مستمرة في عمليات النظافة والتعقيم عبر الشركات الوطنية الرائدة في جميع المساجد والجوامع المشمولة بالعقود وغير المشمولة وفق أعلى معايير الجودة.

 

ودعت الوزارة المواطنين والمقيمين إلى الأخذ بالإجراءات الاحترازية والتعاون مع الوزارة لسلامتهم والإبلاغ عن جوانب القصور في الخدمات المقدمة أو تقديم المقترحات أو الاستفسارات عبر الاتصال بمركز الاتصال الموحد 1933 الذي يعمل على تحقيق مزيد من التواصل مع المواطنين لتقديم أفضل الخدمات لبيوت الله.

 

وقدمت الوزارة في ختام بيانها الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة على الدعم المتواصل التي تجده في جميع أعمالها لخدمة بيوت الله والدعوة إلى الله وفق منهج يقوم على الوسطية والاعتدال، كما شكرت جميع الجهات الحكومية والأهلية التي أسهمت معها في إكمال هذه الاستعدادات وتهيئة المساجد لتكون مكاناً مهيأً للخشوع والطمأنينة وللمحافظة على سلامة المصلين.

 

يذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تُعدّ من أوائل الوزارات التي عملت على التصدي للوباء بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وفرضت العديد من الإجراءات الاستباقية والقرارات التي أسهمت بفضل الله في المساعدة على الحد من انتشار الوباء بالمملكة، ومنها قرار إغلاق المساجد بمناطق المملكة، وتقديم مبادرات وبرامج توعوية متنوعة عبر مختلف الوسائل لتوعية المجتمع باتخاذ الإجراءات الاحترازية لحماية مرتادي بيوت الله وضمان سلاماتهم من فيروس كورونا.

 

 


السعودية

فتح المساجد

فيروس كورونا

كورونا

بيوت الله

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