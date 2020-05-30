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الداخلية: اتخاذ الإجراءات تجاه سائقى الأجرة حال وجود راكب بدون كمامة

السبت، 30 مايو 2020 01:18 م
الداخلية: اتخاذ الإجراءات تجاه سائقى الأجرة حال وجود راكب بدون كمامة كمامة بالمواصلات ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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أعلنت وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه سائقى مركبات الأجرة حال وجود أى راكب بدون كمامة طبية، وجاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس "كورونا" المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس.

وسوف يتم اعتباراً من اليوم، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه سائقى كافة أنواع مركبات الأجرة (داخل المدن وبين المحافظات) فى حالة وجود أى راكب غير مرتدى الكمامة الطبية داخل مركبات الأجرة قيادتهم، باعتبار أن كل سائق مسئول عن سلامته وسلامة الركاب.

 


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عقوبة الكمامة

غرامة الكمامة

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