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"الجيزة" تبدأ توزيع كمامات وأدوات تعقيم بالمواقف لمواجهة كورونا.. صور

السبت، 30 مايو 2020 01:35 م
"الجيزة" تبدأ توزيع كمامات وأدوات تعقيم بالمواقف لمواجهة كورونا.. صور توزيع كمامات علي السائقين والركاب بالجيزة
كتب سيد الخلفاوى

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بدأت محافظة الجيزة حملات تعقيم موسعة بالمواقف توزيع كمامات على السائقين والركاب بموقف ميدان الجيزة، حيث أشرف محمود حسين رئيس جهاز السرفيس بالجيزة على توزيع أدوات تعقيم وتطهير السيارات وتوزيع الكمامات على السائقين.

وأكد محمود حسين رئيس جهاز السرفيس بالجيزة، على تنفيذ قرار محافظ الجيزة بسحب تراخيص السرفيس من السائقين الغير ملتزمين بارتداء الكمامات الواقية داخل وسائل النقل العام والجماعي وذلك ضمن سلسلة الإجراءات الاحترازية التي وضعتها الدولة إعتبارًا من اليوم بإلزام المواطنين بارتداء الكمامات الواقية داخل وسائل النقل العام والجماعي.
 

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وأضاف رئيس جهاز السرفيس بالجيزة، لـ" اليوم السابع" ، أنه تم توزيع أدوات تعقيم ومواد مطهره لتعقيم السيارات بعد نزول الركاب بشكل دورى، وكذلك توزيع كمامات عليهم.

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وكان كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بسحب تراخيص سيارات السرفيس والأجرة التي لم يلتزم السائقين فيها بأرتداء الكمامات أو في حال السماح للمواطنين بالركوب دون أرتداء الكمامات وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها المحافظة لمجابهة انتشار فيروس كورونا بنطاق المحافظة .

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وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورئيس جهاز السرفيس بالتنسيق مع رجال المرور بأستمرار تواجد لجان المتابعة بالمواقف والطرق الرئيسية لرصد السيارات المخالفة لقرار أرتداء السائقين والركاب الكمامة الواقية ، بالإضافة إلى التأكد من إجراءات النظافة والتهوية والمسافات الملائمة بين المواطنين قبل تسييرها .

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وناشد محافظ الجيزة أصحاب السيارات الأجرة وسائقيها بضرورة الالتزام بارتداء الكمامة الواقية وكذلك عدم السماح للمواطنين بركوب السيارة إلا بعد ارتداء الكمامة الواقية، مؤكداً على ضرورة تعقيم السيارات الأجرة قبل تحرك السيارة من الموقف وبعد نزول الركاب لعدم تعرضهم لسحب رخصة القيادة وإيقاف خطوط السير وتوقيع الغرامة المالية حرصاً على صحتهم من الأصابة بفيروس كورونا المستجد .

 

ودعا راشد المواطنين بالإبلاغ عن أي سيارة سرفيس أو أجرة لم يلتزم قائدها بارتداء الكمامة لتوقيع الغرامة المقررة .


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