البترول تصدر تعليمات بارتداء جميع الموظفين الكمامة أثناء العمل

كتبت – مروة الغول

كشفت مصادر مسئولة بوزارة البترول ، أن الوزارة أصدرت تعليمات لجميع الشركات العاملة بالقطاع بالالتزامات بارتداء الكمامة خلال فترة تواجدهم بعملهم لمكافحة فيروس كورونا المستجد والحفاظ علي العاملين موضحا أنه لا تهاون في التعامل مع العاملين غير الملتزمين .

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ " اليوم السابع " أن الوزارة أصدرت تعليمات صارمة لكافة العاملين بمحطات تموين السيارات و العاملين بتوصيل الغاز ومراكز العملاء الخاصة بإجراءات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل وايضا العاملين المتواجدين بالمراكز الرئيسية للوزارة والهيئات التابعة ومواقع الإنتاجية البرية والبحرية بضرورة الالتزام بارتداء الماسك أو الكمامة وتوقيع عقوبات على المخالفين .

وكانت مصادر بقطاع البترول، قد كشفت عن أنه سيتم تركيب وحدات تعقيم بالبوابات الرئيسية لأغلب شركات البترول ومواقع الإنتاج لافتًا إلى أن تلك الإجراءات من ضمن الإجراءات الاحترازية التي ينفذها قطاع البترول لمكافحة فيروس كورونا المستجد موضحًا أن هذا الإجراء من شأنه الحفاظ على العاملين وحمايتهم من فيروس كورونا المستجد .

وكان حمدى عبد العزيز المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، قد أكد فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الوزارة ملتزمة بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا فى كل الهيئات والشركات التابعة، سواء كان فى المقار الإدارية أو المواقع الإنتاجية سواء البرية أو البحرية موضحًا أن وزارة البترول والثروة المعدنية سباقة في تطبيق واتباع كل الإجراءات الوقائية لمكافحة ذلك الفيروس، حيث إنه يتم عرض أفلام تعريفية توعوية لطرق الوقاية والحماية من عدوى فيروس كورونا بشكل متواصل على كل "شاشات العرض" المتواجدة بمقر الوزارة والهيئات والشركات وأيضًا بأماكن الإعاشة للعاملين بالمواقع الإنتاجية .

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أكد أنه تم التوافق على إجراءات التعايش مع فيروس كورونا خلال الفترة المقبلة ما بعد عيد الفطر، قائلاً: تم التوافق أن دى يمكن توجهات كل دول العالم وهناك إجراءات لازم كلنا نتعايش بيها، أهمها ارتداء الكمامات الخاصة بالوقاية خلال التواجد فى أماكن عامة أو تكدسات للمواطنين بشكل إجبارى وقرارات صارمة بعقوبات لغير الملتزمين.

ونشرت وزارة الصحة والسكان، عبر موقعها الإلكترونى، خطة التعايش الديناميكى مع فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وتضمنت الخطة 6 محاور رئيسية وهى: "اشتراطات أساسية لعمل المنشآت والجهات ووسائل النقل المختلفة، استمرار كل أنشطة التباعد الاجتماعى والحد من التزاحم، الحفاظ على كبار السن وذوي الأمراض المزمنة، نشر ثقافة تغطية الوجه بالكمامة، تشجيع الاهتمام بالحالة الصحية العامة، والأنشطة الذكية لتفادي التجمعات".