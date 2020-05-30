اليوم السابع
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الاتحاد الأوروبى يحث أمريكا على إعادة النظر فى قطع العلاقات مع منظمة الصحة

السبت، 30 مايو 2020 04:11 م
الاتحاد الأوروبى يحث أمريكا على إعادة النظر فى قطع العلاقات مع منظمة الصحة أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية
رويترز

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حث الاتحاد الأوروبى، اليوم السبت، الولايات المتحدة على إعادة النظر فى قرارها قطع العلاقات مع منظمة الصحة العالمية بسبب تعاملها مع جائحة فيروس كورونا المستجد، وقالت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، وخوسيب بوريل مسئول السياسة الخارجية فى الاتحاد الأوروبى فى بيان "فى مواجهة هذا التهديد العالمي، هذا هو وقت تعزيز التعاون والحلول المشتركة. التصرفات التى تضعف النتائج الدولية لا بد من تجنبها".
 
وأضاف البيان، "وفى هذا السياق، نحث الولايات المتحدة على إعادة النظر فى القرار الذى أعلنته".
 
جاء ذلك، بعد يوم من إعلان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، عن هذه الخطوة متهما المنظمة بأنها أصبحت دمية فى يد الصين.
 
وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، قد أعلن خلال مؤتمر فى البيت الأبيض، أنه أنهى علاقات الولايات المتحدة مع منظمة الصحة العالمية، وألقى ترامب باللوم على معالجة منظمة الصحة العالمية لوباء كورونا فى الصين كجزء من السبب.
 
وقال ترامب، "لقد قمنا بالتفصيل بالإصلاحات التى يجب عليها إجراؤها والتعامل معها بشكل مباشر ولكنهم رفضوا التصرف. لأنهم فشلوا فى إجراء الإصلاحات المطلوبة والمطلوبة بشدة ، سننهى اليوم علاقتنا مع منظمة الصحة العالمية ونعيد توجيه تلك الأموال إلى دول أخرى فى جميع أنحاء العالم وتستحق احتياجات عاجلة للصحة العامة العالمية. العالم بحاجة إلى إجابات من الصين بشأن الفيروس. يجب أن تكون لدينا شفافية".
 
وفى نفس السياق، دعت الولايات المتحدة منظمة الصحة العالمية فى وقت سابق إلى بدء العمل فورا فى التحقيق فى مصدر فيروس كورونا المستجد، وكذلك فى رد فعل المنظمة إزاء الوباء.
 

الاتحاد الاوروبى

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كورونا

فيروس كورونا

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