اليوم السابع
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السبت، 30 مايو 2020 05:32 م
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الأمم المتحدة: تضرر 302 ألف شخص من الأمطار في كينيا ونزوح 211 ألف آخرين

السبت، 30 مايو 2020 05:02 م
الأمم المتحدة: تضرر 302 ألف شخص من الأمطار في كينيا ونزوح 211 ألف آخرين فيضانات-ارشيفيه
هند المغربي

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قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أن الأمطار الموسمية في كينيا خلال الأيام القليلة الماضية ، أثرت على ما يقرب من 302 ألف شخص في 43 من 47 مقاطعة فيما تسببت فى نزوح أكثر من 211 ألف شخص، مقارنة بـ 116 ألف شخص في بداية الشهر.

وأضاف دوجاريك " فقد ما يقرب من 27 ألف رأس من الماشية وغرق أكثر من 30 ألف فدان من المحاصيل، مما يزيد من خطر انعدام الأمن الغذائي في جميع أنحاء البلاد.

فيما خصص صندوق الأمم المتحدة المركزي للاستجابة لحالات الطوارئ (CERF) 3 ملايين دولار للاستجابة، والتي ستدعم الشركاء في توفير المأوى والغذاء والمياه والصرف الصحي والخدمات الصحية للسكان المتضررين. وقد تم توزيع مأوى الطوارئ والمواد غير الغذائية على أكثر من 5600 أسر.

 

 


كينيا

الأمم المتحدة

امطار

فيضانات

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