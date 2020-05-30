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الأمم المتحدة تحذر: 86 مليون طفل مهددون بالفقر بسبب كورونا نهاية 2020

السبت، 30 مايو 2020 04:54 م
الأمم المتحدة تحذر: 86 مليون طفل مهددون بالفقر بسبب كورونا نهاية 2020 الأمم المتحدة
ريهام عبد الله

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حذرت الأمم المتحدة، من أن 86 مليون طفل إضافى، مهددون بالوقوع فى براثن الفقر، مع نهاية 2020 بسبب جائحة كورونا المستجد.

وقالت الأمم المتحدة عبر حسابها الرسمى بتويتر :"تقرير: 86 مليون طفل إضافي حول العالم مهددون بالانزلاق في براثن الفقر مع نهاية العام بسبب كوفيد 19".

الأمم المتحدة
الأمم المتحدة

 

وفى سياق آخر ذكر تقرير للأمم المتحدة أنه في ظل تدابير احتواء فيروس كورونا "كوفيد-19" التي تحد من حركة الأشخاص، لجأ برنامج الأغذية العالمي إلى تدابير جديدة لضمان حصول الأشخاص على مستحقاتهم على نحو مأمون قدر الإمكان، حيث يقدم برنامج الأغذية العالمي أغذية منقذة للحياة لـ 4.5 مليون شخص كل شهر، ويعمل البرنامج على زيادة دورات التوزيع وساعات العمل خلال اليوم، وإنشاء محطات لغسل اليدين، ودعم الأشخاص لممارسة التباعد الجسدي في نقاط التوزيع واستخدام الرسائل القصيرة لإبلاغ العائلات بالوقت المناسب الذي يمكنها فيه استلام المساعدة لتجنب الازدحام.

وأفاد التقرير أنه بالشراكة مع اليونيسف، يقوم البرنامج بتوزيع الصابون ومنشورات حول النظافة. كما يعمل البرنامج  مع الشركاء لإدخال برنامج توزيع متنقل، حيث يتم وضع الطعام في أقرب نقطة ممكنة من منازل العائلات.

 

ولفت التقرير إلى إن جائحة الجوع على وشك اجتياح العالم، حيث أظهر تحليل برنامج الأغذية العالمي أنه يمكن دفع ما يقرب من ربع مليار شخص إلى الجوع الشديد في عام 2020 بسبب تداعيات كوفيد-19.


الامم المتحدة

كورونا

كوفيد 19

كورونا نيوز

كورونا ميتر

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