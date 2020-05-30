فيينا (أ ش أ)

أعلنت وزارة الصحة النمساوية اليوم السبت، ارتفاع حالات الشفاء من فيروس كورونا فى البلاد إلى 15 ألفا و520 حالة من إجمالي عدد الإصابات البالغ 16 ألفا و685 شخصا، وقالت زارة الصحة - فى بيان اليوم - إن عدد المرضي فى المستشفيات بلغ 98 حالة منها 23 حالة في وحدات العناية المركزة بينما بلغ عدد الوفيات 668 شخصا.

وأضافت أنه لأول مرة يبلغ إجمالي مرضي الفيروس فى البلاد أقل من 500 حالة وبالتحديد 497 حسب أحدث إحصائيات صباح اليوم.

وقال وزير الصحة رودولف أنشوبير - فى تصريحات اليوم - أن هناك فرصة جيدة لتجنب حدوث الموجة الثانية من انتشار الوباء ..مشددا على أن الحكومة تراعي ثلاثة اعتبارات أساسية للحفاظ على ما تحقق وأولها الحفاظ على مسافة الأمان باستمرار وتنفيذ كافة تدابير النظافة وثانياً التدخل على الفور بمجرد حدوث زيادات جديدة ملحوظة، وثالثًا الاحتواء السريع والشامل مع التوسع فى اجراء الاختبارات الطبية.

وكان المستشار النمساوى سباستيان كورتس، أكد أن حكومته سوف تستمر فى تخفيف قيود وضوابط أزمة كورونا تدريجيا معتمدة على المسئولية الشخصية والفطرة السليمة لدى المواطنين، وقال كورتس فى تصريحات له الثلاثاء الماضى، إن ارتفاع مستوى انضباط المواطنين أدى الى انخفاض كبير فى عدد الاصابات وهو ما يتطلب من جانب الحكومة أن تجعل قواعد كورونا أكثر سهولة خاصة فيما يتعلق بالتسوق والزيارات الشخصية وحرية التنقل .

وأضاف المستشار النمساوى، قائلا " نريد التركيز أكثر على المسئولية الشخصية فى مكافحة الفيروس وتقليل القواعد الصارمة المطبقة حاليا مع منح حكام الولايات الحق فى العودة الى تشديد القواعد إذا لزم الأمر " .

وأشار كورتس، إلى أن البلاد تمكنت بالفعل من جعل الوباء تحت السيطرة الكاملة موضحا أنه على سبيل المثال توجد ست ولايات لم تسجل بها إصابات جديدة اليوم وبعض الولايات الاخرى لم تبلغ عن أى إصابات جديدة على مدار عدة أيام .

وذكر كورتس، أنه فى اطار التوجه نحو تخفيف ضوابط كورونا سوف نجرى هذا الأسبوع مشاورات مع نائب المستشار فيرنر كوجلر ووزير الصحة ردولف انشوبير ووزير الداخلية كارل نيهمر اضافة الى عدد من محافظى الولايات لبحث أنسب أليات تخفيف قيود كورونا .