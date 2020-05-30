وأضافت أنه لأول مرة يبلغ إجمالي مرضي الفيروس فى البلاد أقل من 500 حالة وبالتحديد 497 حسب أحدث إحصائيات صباح اليوم.
وقال وزير الصحة رودولف أنشوبير - فى تصريحات اليوم - أن هناك فرصة جيدة لتجنب حدوث الموجة الثانية من انتشار الوباء ..مشددا على أن الحكومة تراعي ثلاثة اعتبارات أساسية للحفاظ على ما تحقق وأولها الحفاظ على مسافة الأمان باستمرار وتنفيذ كافة تدابير النظافة وثانياً التدخل على الفور بمجرد حدوث زيادات جديدة ملحوظة، وثالثًا الاحتواء السريع والشامل مع التوسع فى اجراء الاختبارات الطبية.