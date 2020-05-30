طوكيو (أ ش أ)

أعلنت وزارة الصحة اليابانية ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد فى البلاد إلى 17516 حالة، وذلك عقب تسجيل 75 حالة إصابة جديدة، وقالت الوزارة - حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم السبت - إن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس ارتفعت إلى 899 حالة، وذلك عقب تسجيل 12 حالة وفاة جديدة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

وكانت اليابان، أعادت الخميس الماضى، فتح برج طوكيو، أحد المواقع السياحية الرئيسية فى العاصمة اليابانية، بعد شهرين من الإغلاق مع تحرك اليابان بحذر نحو عودة الحياة إلى طبيعتها بعد اندلاع أزمة فيروس كورونا المستجد.

وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أن البرج الذي يبلغ ارتفاعه 333 متراً أغلق أبوابه في 8 أبريل الماضي، بعد يوم من إعلان الحكومة حالة الطوارئ في العاصمة بسبب وباء كورونا، إلا أن بعض المتاجر في البرج استأنفت أعمالها منذ 14 مايو الجاري.